توزیع ۴ هزار ۲۶۲ بسته آموزشی بین دانش آموزان نیازمند شهرستان زرند

زرند- فرماندار شهرستان زرند گفت: بنیاد علوی در راستای عدالت آموزشی و کمک به خانواده‌های کم‌ درآمد، تعداد ۴ هزار ۲۶۲ بسته نوشت‌ افزار و لوازم تحصیلی را در شهرستان زرند توزیع خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همت ایزدی، بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم پویش مهر علوی در شهرستان زرند گفت: بنیاد علوی در قالب «پویش مهر علوی» با همکاری شرکت زیسکو اقدام به توزیع ۴ هزار و ۲۶۲ بسته آموزشی به ارزش بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال در بین دانش‌آموزان نیازمند شهرستان زرند کرده است.

وی با اشاره به رویکرد اجتماعی بنیاد علوی گفت، اجرای این پویش گام مؤثری در راستای کاهش نابرابری‌های آموزشی در جامعه به‌ویژه در مناطق محروم است و موجب افزایش انگیزه تحصیلی می‌شود.

مجری برنامه‌های بنیادعلوی در شمال استان کرمان نیز گفت: این بسته‌ها شامل نوشت‌افزار و اقلام ضروری تحصیلی هستند و برای دانش‌آموزان سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم طراحی شده‌اند.

مسلم سلیمانی، هدف اصلی این طرح را حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و تحقق عدالت آموزشی دانست و افزود: تمامی اقلام موجود در بسته‌ها از محصولات باکیفیت ایرانی انتخاب شده‌اند تا علاوه بر تأمین نیازهای تحصیلی، از تولید داخلی نیز حمایت شود.

گفتنی است پویش مهر علوی همه ساله با هدف تقویت فرهنگ همدلی، در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم اجرا می‌شود.

