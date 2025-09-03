۱۲ زندانی در زرند آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یعقوبی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اقدامی خداپسندانه به مناسبت آغاز ولایت حضرت ولیعصر (عج)، تعداد ۱۲ زندانی در زندان شهر زرند با حضور خادمان مسجد مقدس جمکران و با تبرک پرچم این آستان مقدس، آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشتند.

وی افزود: این رهایی حاصل همکاری مشترک دادستانی، مجموعه زندان و انجمن حمایت از زندانیان بود.

یعقوبی، ادامه داد: این اقدام با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت خیرین صورت پذیرفت؛ به طوری که دو نفر از محکومان، با پرداخت بدهی ۱۳ میلیارد ریالی از طریق کمک مالی انجمن، آزاد شدند و ۱۰ زندانی دیگر نیز با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و تسهیلات قضایی، از زندان رهایی یافتند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با تأکید بر سیاست‌های حمایتی قوه قضاییه در راستای بازاجتماعی کردن زندانیان، ادامه داد: حضور پرچم متبرک مسجد جمکران و ارادت قلبی حاضرین به امام زمان (عج)، فضایی ملکوتی به زندان بخشید و موجب شد تا دل‌های بسیاری از زندانیان تحت تأثیر قرار گرفته و اشک شوق و امید در چشمانشان حلقه زند.

وی خاطرنشان کرد: کمک به آزادی زندانیان غیرعمد و کم‌خطر، علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، به تثبیت آرامش در خانواده‌ها و بازگشت امید به زندگی آنان کمک شایانی می‌کند.

این مقام قضایی در پایان، این رویداد را تجربه‌ای به‌یادماندنی برای زندان زرند توصیف کرد و افزود: آزادی این ۱۲ زندانی با حضور خادمان مسجد جمکران و پرچم متبرک، نشان داد که با استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی و همراهی خیرین، می‌توان مسیر بازگشت زندانیان به جامعه را هموار ساخت.