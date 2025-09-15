حجم تجارت ایران و پاکستان به ۳ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران امروز دوشنبه ۲۴ شهریور در بیستودومین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان با بیان اینکه سفر اخیر رئیسجمهور اسلامی ایران به پاکستان و بازتاب گسترده آن در مجامع بینالمللی فصل نوینی در تعاملات تجاری دو کشور گشوده است، گفت: برای نخستین بار، حجم تجارت دو کشور طی یکسال از مرز ۳ میلیارد دلار عبور کرد و امید داریم با برگزاری چنین نشستهایی، به هدف تعیینشده ۱۰ میلیارد دلار دست یابیم.
وی افزود: در سالهای اخیر روابط تجاری ایران و پاکستان با وجود ظرفیتهای فراوان، با چالشهایی روبهرو بوده است که از جمله میتوان به بروکراسی پیچیده در هر دو کشور، محدودیتهای نقل و انتقالات مالی و برخی قوانین و تعرفهها اشاره کرد؛ مواردی که وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان نیز به آن تأکید داشت و برای تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری باید بر این مشکلات غلبه کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی دو کشور اظهار کرد: ایران با تجارب طولانی در صنایع خودرو، قطعات خودرو، صنایع غذایی، پتروشیمی، معدن، ساختمان و محصولات کشاورزی و پاکستان در حوزههای نساجی، پوشاک، تجهیزات پزشکی، لوازم ورزشی و محصولات کشاورزی و چرم، زمینههای مناسبی برای همکاری متقابل دارد که میتواند موجب رشد مبادلات صنعتی و خدماتی از جمله در تولید قطعات خودرو، صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، انرژی و حملونقل شود.
وی گفت: در این زمینه چهار محور مهم در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد که پیگیری آنها میتواند به نتایج ملموس منجر شود. نخست، نهاییسازی توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور است که هرچه زودتر با توافق بر سر فهرست کالاهای مشمول تجارت آزاد، فصل نوینی در همکاریهای تجاری دو کشور آغاز خواهد شد.
دهقاندهنوی افزود: ایجاد مکانیسم تهاتر برای اینکه بتوانیم کالاها را در قالبهای مشترک با استفاده از پولهای ملی یا بهصورت مستقیم مبادله کالا به کالا نیز از دیگر موضوعات مهمی است که هماکنون از طریق همکاری مشترک بین دو کشور در حال طراحی و اجرا است و میتواند نقش مؤثری در تسهیل تجارت ایفا کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: یکی دیگر از مسائل کلیدی که در سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته، ضرورت راهاندازی خط کشتیرانی مستقیم میان دو کشور است تا بتوانیم علاوه بر ارتباط زمینی، از ظرفیتهای حملونقل دریایی نیز بهرهمند شویم، همچنین توسعه مبادلات مرزی، راهاندازی مبادلات مرزی برای رونق بخشیدن به اقتصاد و معیشت مرزنشینان و توسعه روابط اقتصادی - تجاری در سطح محلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان موفقیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان را منوط به همکاری نزدیک دولتها، فعالان بخش خصوصی و نهادهای تجاری دانست و گفت: نشست امروز فرصتی ارزشمند برای آشنایی تجار و بازرگانان دو کشور با ظرفیتها و راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود است و امیدواریم این نشست بتواند مسیرهای تجاری دو کشور را هموار کرده و زمینهساز اقدامات ملموس، همکاریهای پایدار و افزایش رفاه در ایران و پاکستان باشد.
نظر شما