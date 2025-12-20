فرماندار تنگستان: تحقق آسایش حداکثری در روند امتحانات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش بخش دلوار با اشاره به اهمیت دوران امتحانات، تأکید کرد: در تمامی برنامه‌ریزی‌ها، اولویت اصلی باید بر آسایش و آرامش دانش‌آموزان باشد و تمام دستگاه‌های ذیربط نسبت به فراهم‌سازی کامل زیرساخت‌ها اقدام کنند تا دانش‌آموزان بتوانند با خیالی آسوده به رقابت علمی بپردازند.

فرماندار تنگستان همچنین بر اصل مشورت و همفکری میان اعضای شورا و کادر آموزشی در فرآیند برگزاری امتحانات تأکید کرد و با اشاره به پروژه‌های عمرانی در دست اجرا، تصریح کرد: تکمیل مدارس نیمه‌تمام در دستور کار ویژه قرار دارد و تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی با اعلام اینکه در تلاشیم در سال تحصیلی آینده مدرسه نمونه را در بخش دلوار احداث کنیم، این اقدام را گامی مهم در راستای حمایت از استعدادهای درخشان منطقه عنوان کرد تا دانش‌آموزان نخبه بتوانند مسیر رشد خود را در زادگاهشان ادامه دهند.

سلیمانی بر اهمیت همفکری و مشورت تخصصی در برگزاری امتحانات تأکید کرد و خواستار تقویت نظم اداری در میان اعضای شورای آموزش و پرورش بخش شد تا هماهنگی حداکثری در راستای اهداف عالیه آموزش و پرورش محقق شود.

این نشست با هدف بررسی روند اجرای برنامه‌های آموزشی و زیرساختی منطقه برگزار شد.