به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان ضمن تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر ضرورت همدلی و همافزایی دستگاههای اجرایی برای بسترسازی بازگشایی مدارس تأکید کرد.
فرماندار تنگستان با اشاره به ضرورت کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده ها اظهار کرد: در فرآیند تأمین ملزومات تحصیلی، بهویژه در موضوع لباس فرم مدارس، مدیریت و تدبیر بایسته اعمال شود تا ضمن رعایت ضوابط، توان مالی خانوادهها در اولویت قرار گیرد، هدف اصلی ما این است که خانوادهها با کمترین دغدغه و با استقبالی مطلوب، به استقبال سال تحصیلی جدید بروند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری امتحانات پایان ترم، از تمامی دستگاههای اجرایی خواست تا تمامی ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی از آموزش و پرورش به کار گیرند و در اجرای دقیق وظایف محوله، پای کار باشند.
وی تصریح کرد: در بحث اوقات فراغت دانشآموزان، باید برنامهریزیها به گونهای باشد که ضمن لحاظ کردن تناسب هزینهها با وضعیت معیشتی مردم، توزیع خدمات در سطح شهرستان بهصورت متوازن و با حفظ پراکندگی صورت پذیرد تا همه دانشآموزان از برنامههای فرهنگی و مهارتی بهرهمند شوند.
سلیمانی به نقش کلیدی مدیران مداری در تحول نظام آموزشی اشاره کرد و افزود: بهرهگیری از مدیران جوان، پرانرژی و برخوردار از تفکر خلاق، ضرورتی انکارناپذیر است و همچنین در حوزه توسعه مهارتآموزی، مجموعه فرمانداری با همکاری اداره فنی و حرفهای، حمایتهای لازم را از هنرستانها به عمل خواهد آورد تا مسیر برای ورود دانشآموزان به بازار کار تسهیل شود.
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