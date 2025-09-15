  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۱

فراخوان جمع‌آوری اطلاعات صادرکنندگان حادثه دیدگان بندر رجایی

فراخوان جمع‌آوری اطلاعات صادرکنندگان حادثه دیدگان بندر رجایی

سازمان توسعه تجارت اعلام کرد، امکان ثبت و بارگذاری اطلاعات صادرکنندگان حادثه دیده بندر شهید رجایی با هدف رفع مشکلات و چالش‌های آنها تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر احصای دقیق اطلاعات حادثه دیدگان انفجار بندر شهید رجایی و طراحی پیشنهادات لازم جهت رفع مشکلات آنها، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تعامل با سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به تهیه طرح‌های حمایتی اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

بر اساس این گزارش؛ ضرورت دارد تمامی صادرکنندگانی که بخشی / کل کالای آنها در انفجار بندر شهید رجایی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ دچار حادثه شده است ضمن مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی اینترنتی WWW.TPO.IR در قسمت بالای پرتال نسبت به ثبت و ارسال بخش «فرم خوداظهاری صادرکنندگان حادثه بندر شهید رجایی» اقدام لازم را انجام دهند.

بدیهی است اطلاعات دریافتی از طریق خود اظهاری متقاضیان، پس از صحت سنجی و تطبیق اولیه مراجع رسمی در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت؛ از این‌رواطلاع رسانی گسترده به کلیه مقاضیان مرتبط در آن استان / اتاق صورت پذیرد.

این دومین فراخوان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر دریافت اطلاعات حادثه دیدگان انفجار بندر شهید رجایی است و فراخوان نخست مربوط به دریافت و بارگذاری اطلاعات واردکنندگان حادثه دیده در انفجار بود.

مهلت تکمیل فرم‌های مربوطه از تاریخ ۲۲ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

کد خبر 6590681
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها