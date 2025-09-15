به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر احصای دقیق اطلاعات حادثه دیدگان انفجار بندر شهید رجایی و طراحی پیشنهادات لازم جهت رفع مشکلات آنها، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تعامل با سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به تهیه طرح‌های حمایتی اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

بر اساس این گزارش؛ ضرورت دارد تمامی صادرکنندگانی که بخشی / کل کالای آنها در انفجار بندر شهید رجایی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ دچار حادثه شده است ضمن مراجعه به پورتال سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی اینترنتی WWW.TPO.IR در قسمت بالای پرتال نسبت به ثبت و ارسال بخش «فرم خوداظهاری صادرکنندگان حادثه بندر شهید رجایی» اقدام لازم را انجام دهند.

بدیهی است اطلاعات دریافتی از طریق خود اظهاری متقاضیان، پس از صحت سنجی و تطبیق اولیه مراجع رسمی در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت؛ از این‌رواطلاع رسانی گسترده به کلیه مقاضیان مرتبط در آن استان / اتاق صورت پذیرد.

این دومین فراخوان سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر دریافت اطلاعات حادثه دیدگان انفجار بندر شهید رجایی است و فراخوان نخست مربوط به دریافت و بارگذاری اطلاعات واردکنندگان حادثه دیده در انفجار بود.

مهلت تکمیل فرم‌های مربوطه از تاریخ ۲۲ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.