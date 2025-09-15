دستگیری عامل ضرب و شتم بانوان در جنوب تهران؛۵ نفر شاکی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی در جمع خبرنگاران گفت: پس از انتشار کلیپی در شبکه‌های اجتماعی، که در آن یک زن در محدوده باقرشهر از سوی یک مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته، موضوع در شهریور ماه امسال در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۷۵ باقرشهر قرار گرفت.

وی افزود: طی رصدهای اطلاعاتی متهم شناسایی و پس از کسب دستور قضائی در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیرشد.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: متهم در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و ۵ شاکی خانم و آقا با حضور در کلانتری از متهم شکایت کرده و متهم تحویل مرجع قضائی و برابر دستور مقام قضائی متهم روانه زندان شد.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس خاطر نشان کرد پلیس با هرگونه رفتار ضد اجتماعی و هنجارشکنانه قاطعانه برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد عده‌ای با رفتارهای نابهنجار موجب سلب آرامش و احساس امنیت شهروندان شود.