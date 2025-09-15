اختتامیه جشنواره هنری نسل امید در اردبیل برگزار شد

عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی انرژی که برای ورزش صرف می‌کنیم، برای جوانان نیز انجام می‌دهیم و از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آنان حمایت خواهیم کرد.

وی برگزاری جشنواره نسل امید را بستری ارزشمند برای شناسایی استعدادهای نو و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در میان نسل جوان استان عنوان کرد.

نخست تصریح کرد: در این رویداد ۷۲ هنرمند جوان در رشته‌های مختلف هنری به‌عنوان برگزیده معرفی و با اهدای لوح تقدیر و جوایز از آنان تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مرحله ملی این رویداد با حضور جوانان سراسر کشور در طول سال جاری برگزار خواهد شد.