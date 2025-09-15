اختتامیه جشنواره هنری نسل امید در اردبیل برگزار شد

عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی انرژی که برای ورزش صرف میکنیم، برای جوانان نیز انجام میدهیم و از برنامههای فرهنگی و اجتماعی آنان حمایت خواهیم کرد.
وی برگزاری جشنواره نسل امید را بستری ارزشمند برای شناسایی استعدادهای نو و تقویت فعالیتهای فرهنگی در میان نسل جوان استان عنوان کرد.
نخست تصریح کرد: در این رویداد ۷۲ هنرمند جوان در رشتههای مختلف هنری بهعنوان برگزیده معرفی و با اهدای لوح تقدیر و جوایز از آنان تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مرحله ملی این رویداد با حضور جوانان سراسر کشور در طول سال جاری برگزار خواهد شد.
نظر شما