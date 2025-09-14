  1. استانها
جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل- مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت:جشن ولادت امام حسن عسکری (ع) روز نهم مهرماه در سالن فدک اردبیل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان اظهار داشت: جشن ولادت باسعادت امام حسن عسکری (ع) روز یکشنبه ۹ مهرماه در سالن فدک اردبیل با حضور مسئولان استانی، جوانان فعال و خانواده‌های آنان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این برنامه در فضایی معنوی همراه با آئین‌های فرهنگی و هنری اجرا می‌شود، افزود: یکی از بخش‌های مهم این جشن، تقدیر و تجلیل از جوانان منتخب استان است که در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خوش درخشیده‌اند. هدف از این اقدام، الگوسازی، انگیزه‌آفرینی و تقویت هویت دینی و اجتماعی در میان نسل جوان است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: برگزاری چنین مراسم‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوانان استان بوده و زمینه‌ساز همدلی بیشتر میان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان فرهنگی در حوزه جوانان است.

نخست ادامه داد"این جشن با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت جوانان فعال استان برگزار خواهد شد.

