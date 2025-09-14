به گزارش خبرنگار مهر، عوض نخست شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان اظهار داشت: جشن ولادت باسعادت امام حسن عسکری (ع) روز یکشنبه ۹ مهرماه در سالن فدک اردبیل با حضور مسئولان استانی، جوانان فعال و خانوادههای آنان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این برنامه در فضایی معنوی همراه با آئینهای فرهنگی و هنری اجرا میشود، افزود: یکی از بخشهای مهم این جشن، تقدیر و تجلیل از جوانان منتخب استان است که در حوزههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی خوش درخشیدهاند. هدف از این اقدام، الگوسازی، انگیزهآفرینی و تقویت هویت دینی و اجتماعی در میان نسل جوان است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: برگزاری چنین مراسمهایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای جوانان استان بوده و زمینهساز همدلی بیشتر میان نهادهای دولتی، سازمانهای مردمنهاد و فعالان فرهنگی در حوزه جوانان است.
نخست ادامه داد"این جشن با همکاری دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد و مشارکت جوانان فعال استان برگزار خواهد شد.
