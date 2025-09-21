اولین رویداد استارتاپ ویکند شهرستان گرمی برگزار می شود

حبیب ابراهیمپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نخستین رویداد در شهرستان گرمی است که با توجه به ظرفیتهای منطقه در حوزههای نوآوری دیجیتال، صنایع خلاق و فرهنگی، کشاورزی و صنایع غذایی برگزار خواهد شد. همچنین در بخش مسائل شهری و کسبوکارهای نوین نیز محورهایی تعریف شده تا پاسخگوی نیازهای محلی و روندهای نوین فناوری باشد.
وی با اشاره به برگزاری رویداد علمی سد را در استان افزود: این رویداد به همت بسیج علمی، فناوری و پژوهشی در سراسر کشور برگزار میشود و تمرکز آن بر صنایع خلاق و علوم انسانی و فرهنگی است. اردبیل نیز با توجه به مأموریتهای محوله و نقش فعال پارک علم و فناوری، بخشی از حمایتها و هزینههای این رویداد را برعهده گرفته است تا خروجی آن در توسعه زیستبوم فناوری استان مؤثر واقع شود.
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل همچنین از طراحی و توسعه اولین توربین بادی محور عمودی خانگی کشور در این پارک خبر داد و گفت: این توربین با فناوری جدید و طراحی نوین، برای نخستین بار در کشور به صورت عمودی ساخته شده و ثبت اختراع آن در حال انجام است. مهمترین ویژگی این طرح، اشغال فضای کمتر و کارایی بالاتر نسبت به توربینهای مشابه است که میتواند مسیر تجاریسازی و تولید انبوه را هموار کند.
