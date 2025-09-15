هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان شامگاه دوشنبه در آغاز به کار هجدهمین دوره جشنواره آش ایرانیگفت: حضور بین‌المللی جشنواره امسال پررنگ‌تر بوده و آشپزانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و هند نیز با بیش از ۱۴ نوع آش سنتی در این رویداد شرکت کرده‌اند.

سیدمیکائیل موسوی افزود: علاوه بر عرضه غذاهای سنتی، سیاه‌چادرهایی از استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و لرستان در محوطه جشنواره برپا شده که آیین‌ها و سبک زندگی عشایری را معرفی می‌کنند.

وی ادامه داد: هر شب برنامه‌های آیینی و موسیقی سنتی برای بازدیدکنندگان اجرا خواهد شد که می‌تواند نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان با اشاره به تکمیل نشدن برخی غرفه‌ها در روز نخست، گفت: این غرفه‌ها طی ساعات آینده فعال خواهند شد.

موسوی افزود: نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و جشنواره ملی آش ایرانی طی سال‌های گذشته به یکی از رویدادهای شناخته‌شده کشور تبدیل شده و همواره با استقبال گسترده مردم و گردشگران همراه بوده است.