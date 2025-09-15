به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی شامگاه دوشنبه در حاشیه افتتاحیه جشنواره آش ایرانی در زنجان گفت: زنجان شایستگی دارد به قطب برگزاری جشنوارههای ملی و بینالمللی تبدیل شود؛ امری که علاوه بر ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی استان، نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگران خواهد داشت.
صادقی با اشاره به جایگاه ویژه جشنواره ملی آش ایرانی تصریح کرد: این رویداد نهتنها یک جشنواره ملی، بلکه میراث فرهنگی و اجتماعی مردم زنجان است و باید فراتر از سطح استانی و ملی، بهسمت ثبت جهانی و معرفی در عرصه بینالمللی حرکت کند.
وی افزود: جهانیسازی این جشنواره میتواند زنجان را در حوزه گردشگری، مهمانپذیری و توسعه اقتصادی به جایگاهی شایسته برساند.
صادقی با اشاره به حضور مهمانان خارجی در دوره اخیر جشنواره آش گفت: اگر این جشنواره در سطح جهانی برگزار شود، میتواند زمینهساز حضور گردشگران خارجی بیشتری شود و زنجیرهای از رونق اقتصادی، عمرانی و اجتماعی را برای استان به همراه داشته باشد.
وی بر لزوم بازنگری در زمان برگزاری جشنواره تأکید کرد و افزود: برگزاری جشنواره در اردیبهشت یا خردادماه مناسبتر است، چراکه بسیاری از گیاهان کوهی در این فصل تازه و خوشطعم هستند و میتوان از خواص دارویی آنها بهره برد؛ در حالیکه اکنون بیشتر از مواد خشکشده استفاده میشود.
معاون استاندار زنجان با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه گردشگری اظهار کرد: طبق آمار، در ایام نوروز بیش از سه میلیون نفر از زنجان عبور کردهاند، اما میانگین ماندگاری آنها تنها ۲۰ دقیقه بوده است. این آمار نشان میدهد که جذابیتها و امکانات کافی برای توقف گردشگران وجود ندارد و باید با توسعه زیرساختها، ایجاد جاذبههای متنوع و سرمایهگذاری در حوزههایی همچون هتلسازی، شرایط ماندگاری مسافران در استان را فراهم کرد.
صادقی خاطرنشان کرد: جشنواره آش تنها یکی از دهها ظرفیت فرهنگی و اجتماعی زنجان برای برگزاری رویدادهای بزرگ است و با برنامهریزی درست میتوان این استان را به پایگاه مهمی برای رویدادهای ملی و بینالمللی تبدیل کرد.
