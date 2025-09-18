سعید فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت فرهنگ بومی این منطقه اظهار کرد: برنج برای مردم بندرکیاشهر صرفاً یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از زندگی، فرهنگ و خاطرات جمعی آنها محسوب می‌شود.

وی افزود: جشنواره شکرانه برنج به عنوان فرصتی برای قدردانی از کشاورزان پرتلاش و ایجاد فضایی شاد برای مشارکت و وحدت اجتماعی طراحی شده است.

فدایی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های متنوع فرهنگی و مردمی جشنواره بیان کرد: این رویداد روز امروز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ساعت ۲۰ در پیاده‌روی فرهنگی گردشگری بندرکیاشهر برگزار می‌شود و حضور همه اقشار جامعه در فضایی شاد و فرهنگی مورد انتظار است.

سرپرست شهرداری بندرکیاشهر ادامه داد: جشنواره شکرانه برنج می‌تواند الگویی برای تلفیق فرهنگ، اقتصاد و مشارکت اجتماعی باشد. اجرای زنده هنرمندان استانی و کشوری، مسابقه نقاشی ویژه کودکان، اهدای جوایز به برگزیدگان و برپایی نمایشگاه محصولات محلی و صنایع دستی از جمله برنامه‌های این جشنواره است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که همراهی مردم، هنرمندان و فعالان اجتماعی این جشنواره را به رویدادی ماندگار در تقویم فرهنگی بندرکیاشهر تبدیل کند و گفت: هدف ما نمایش جلوه‌ای از همدلی، نشاط و برکت در این منطقه است.