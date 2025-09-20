برگزاری جشنواره ها فرصتی برای تبادل فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه هیجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه صنایع دستی کشور در استان، گفت: برگزاری جشنواره آش ایرانی از سال‌ها قبل در کشور ما رایج بوده است.

وی اظهار کرد: در گذشته، خانم‌های هر منطقه و محله، سبزیجات خاصی را جمع‌آوری و با آن سبزی‌ها غذاهای محلی یا آش تهیه می‌کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، بر اهمیت انتقال فرهنگ‌ها و ارزش‌های فرهنگی از طریق برگزاری این رویدادها تأکید کرد و افزود: و از حضور پرشور مردم در این جشنواره قدردانی می‌کنم.

مرادخانی تاکید کرد: تفاوت‌های فرهنگی و ذائقه‌های مختلف در فصل خاصی که تقریباً فصل برداشت سبزیجات است، بیشتر دیده می‌شود و این رقابت‌های خانگی و محلی به تدریج به یک رویداد ملی تبدیل شده است و اکنون هیجدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی برگزار می‌شود.

وی ابراز کرد: هدف این جشنواره نه تنها ترویج غذاهای سنتی و فرهنگی است، بلکه به عنوان یک فرصت برای تبادل فرهنگی بین جامعه ما و سایر کشورها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، گفت: توسعه فرودگاه زنجان و تلاش‌های مربوط به آن برای بین‌المللی شدن رویدادها و فعالیت‌های شهر، مورد توجه قرار گرفته است.

مرادخانی تاکید کرد: از هم استانی‌ها درخواست می‌شود که در کنار مسئولین قرار بگیرند و با حمایت و حضور فعال خود، این رویدادها را پررونق‌تر و مؤثرتر کنند تا بتوانیم اقدامات ملی و فرهنگی مهمی را در شهرمان رقم بزنیم.

آئین اختتامیه هجدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی برگزار شد

هجدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی به همراه نمایشگاه صنایع دستی ملی از ۲۵ شهریورماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان آغاز و آئین اختتامیه شامگاه جمعه برگزار شد.

مقام اول جشنواره ملی آش ایرانی به فریبا محمودی بانوی زنجانی رسید و روانبخش نایب پاشایی و ویدا احمدیان از استان‌های اردبیل و ایلام به ترتیب دوم و سوم شدند.

سیده حمیرا شفیعی و سید احمد کاظمی نیز به ترتیب از شهرستان طارم و استان خراسان رضوی از سوی هیئت داوران به مقام چهارم و پنجم رسیدند همچنین غرفه‌های فریده بالاگیری و سمیه جعفری نیز از استان‌های کرمانشاه و زنجان به عنوان غرفه‌های اخلاق برگزیده شد.

از سوی هیئت داوران مقام اول غرفه برتر نمایشگاه صنایع دستی کشور به رشته حصیر بافی استان مازندران رسید، غرفه نقاشی روی چرم استان البرز دوم و غرفه ساخت و سازهای سنتی استان زنجان نیز سوم شد. غرفه احجام چوبی از استان مرکزی نیز به عنوان غرفه منتخب معرفی شد.

همچنین در لیست تقدیر غرفه‌های خارجی نیز نمایندگان کشورهای عراق، هند، پاکستان و افغانستان به ترتیب اول تا چهارم شدند.