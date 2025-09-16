  1. استانها
  2. همدان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

واکنش دانشجویان فرهنگیان همدان به پیشنهاد افزایش سن جذب معلم

همدان- بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان در نامه‌ای به نماینده این شهر، خواستار مخالفت با پیشنهاد افزایش حداکثر سن ورودی این دانشگاه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی پردیس شهید مقصودی دانشگاه فرهنگیان همدان در نامه‌ای خطاب به حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم همدان و فامنین، نسبت به طرح پیشنهادی افزایش حداکثر سن پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان واکنش نشان داد.

در این نامه، دانشجویان ضمن تأکید بر اهمیت جذب به‌موقع نیروهای جوان و پرانرژی در بدنه آموزش‌وپرورش، افزایش سن ورودی را اقدامی مغایر با اهداف تربیت معلم کارآمد دانسته و از حاجی‌بابایی خواسته‌اند تا موضع مخالفت خود را نسبت به این پیشنهاد اعلام کند.

بسیج دانشجویی پردیس شهید مقصودی همدان در پایان تصریح کرده است که آینده دستگاه تعلیم و تربیت کشور در گرو جذب نیروهایی است که از لحاظ سنی، انگیزه و توان عملی، بیشترین تطابق را با نیازهای کلاس درس و نسل دانش‌آموزان داشته باشند.

