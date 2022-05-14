جایگاه دانشگاه فرهنگیان همدان نیازمند تقویت

خبرگزاری مهر - استان‌ها: به کارگیری نیروی جوان و انقلابی در ارکان و بخش‌های مختلف آموزش و پرورش کشور برای ارائه ایده‌های عملی برون رفت از مشکلات و چالش‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های قشر مطالبه گر دانشجویی است.

در این راستا، خبرگزاری مهر میزبان اعضای بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان بود که در ادامه دغدغه‌های این بانوان دانشجوی جوان را نسبت به شرایط آموزش و پرورش و البته این دانشگاه می‌خوانید:

دیدگاه‌ها نسبت به دانشگاه فرهنگیان تغییر پیدا کند

مسئول مطالبه گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان در ابتدای این میزگرد با تاکید بر اهمیت دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه این دانشگاه به فرموده مقام معظم رهبری به مثابه مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش به حساب می‌آید، عنوان کرد: در اینجا شخصیت و هویت معلمان ساخته می‌شود، جایی است که ما معلمی را یاد می‌گیریم.

راضیه ترابیان با تصریح بر اینکه در حقیقت، امروزه مهم‌ترین نیاز آموزش و پرورش کشور ما خود معلمان هستند و تمام اهداف و تمرکز باید روی دانشگاه فرهنگیان بر روی تربیت معلمان باشد، اظهار کرد: این ۴ سالی که ما در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل هستیم، به مثابه بستری برای رشد صلاحیت علمی و حرفه‌ای معلمان است تا بتوان سرمایه گذاری خیلی خوب برای سی سال تدریس آینده معلمان داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در کنار صلاحیت‌های علمی و معیارهایی جون بهره مندی از اساتید، محتوای کتب درسی و غیره، ما از بحث صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجو معلمان غافل می‌شویم، اظهار کرد: بحث سرمایه گذاری روی دانشگاه فرهنگیان نیز از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.

ترابیان خاطرنشان کرد: باید این موضوع به مثابه یک اصل در نظر گرفته شود و آن دیدگاه دسته چندمی که نسبت به دانشگاه فرهنگیان وجود دارد و آن را هزینه بر می‌دانند، باید تغییر پیدا کند.

نیازمند تحول هستیم

مسئول نیروی انسانی بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان نیز در ادامه این میزگرد با اشاره به لزوم تحول در آموزش و پرورش عنوان کرد: مهم‌ترین مسئله و مهم‌ترین هدفی که ما در آموزش و پرورش داریم، موضوع تحول است که گاهی با کلید واژه تغییر اشتباه گرفته می‌شود.

نازنین خردمند با بیان اینکه گاه ما یک سری تغییرات جزئی می‌توانیم ایجاد کنیم، اظهار کرد: زمانی که برای مدرسه یک سری وسایل و امکانات تهیه می‌شود، نباید اسم آن را تحول گذاشت بلکه اینها تغییراتی در راستای بهبودی هستند.

وی با تصریح بر اینکه زمانی که کلمه تحول در آموزش و پرورش به کار گرفته می‌شود، به دنبال یک مسئله در انقلاب اسلامی به آن نگاه می‌کنیم، گفت: تحول یکی از مسائل مهم انقلاب اسلامی است.

خردمند ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی که ما شاهد آن هستیم می‌بینیم که مسئله تحول به عنوان یک مسئله‌ای که جز مسئله مهم انقلاب اسلامی باشد، در نظر گرفته نمی‌شود.

وی در این زمینه تصریح کرد: گاهی شاهد این هستیم که این تحول جایگاهی ندارد، هرچند اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است.

خردمند، در این خصوص به تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: درصد کمی از این سند تحول بنیادین اجرا شده و درصد کمی از آن نیز اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه مسئولین نیز به جای اجرایی شدن این سند مسیر دیگری را در پیش گرفتند، این درحالی است که با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری این سند باید نوشته و هر پنج سال یک بار نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

خردمند در ادامه صحبت‌های خود گفت: مسئولین ما به جای اجرایی شدن این موضوع، اصلاح و بازنگری آن گام بردارند؛ به سراغ ایده‌های جهانی مانند جهانی سازی و اجرای سند ۲۰۳۰ رفتند.

بحران بی عدالتی در نظام آموزش و پرورش

در ادامه این میزگرد، مسئول جهادی بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان نیز با بیان اینکه در نظام آموزش و پرورش، بحران بی عدالتی را در مناطق محروم مشاهده می‌کنیم، عنوان کرد: با توجه به اینکه استان همدان مناطق محروم زیادی دارد، این بی عدالتی در زمینه آموزشی و تربیتی نیز قابل مشاهده است.

مریم خوش طلب نیا با تصریح بر اینکه این موضوع، در حالی است که تمامی مناطق استان از این حقوق برخوردار هستند، گفت: عدالت آموزشی یعنی هر کودکی بتواند از آموزش کافی استفاده و بهره مند شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، باید در مسیر استعدادیابی نیز قدم برداشت، افزود: اگر کنکور استعدادها را کشف می‌کند، با کالایی شدن آموزش، ما مرگ استعدادها را شاهد خواهیم بود.

چرا در رسانه‌ها از جهاد معلمان صحبتی نمی‌شود؟

در ادامه این نشست به موضوع اعتراض‌های فرهنگیان نسبت به حقوق‌های دریافتی شأن اشاره شد، مسئول رسانه و فضای مجازی بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان در این زمینه عنوان کرد: شأن و منزلت معلم باید بالا باشد اما در جامعه ما این کار به نحو مناسبی به انجام نرسیده است، جایگاه معلمان آنطور که باید حفظ نشده است.

زهرا عباسی ادامه داد: معلمان کار انبیا را انجام می‌دهند و علی رغم مشکلاتی که وجود دارد، به ویژه در بحث‌های مالی، چرا کوچک‌ترین تغییراتی که در حقوق معلمان انجام می‌شود؛ تیتر اول خبرها می‌شود؟ این موضوع این تصور را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که معلمان مداوم معترض و درگیر مشکلات معیشتی هستند.

وی ضمن ابراز گلایه مندی خاطرنشان کرد: چرا در رسانه‌ها از فعالیت‌های جهادی معلمان صحبتی نمی‌شود؟ معلمانی که روی تخت بیمارستان و در وضعیت درگیری با کرونا، آموزش را ادامه دادند، معلمانی که در مناطق محروم که حتی آبی برای آشامیدن وجود ندارد، تدریس را ادامه می‌دهند.

دانشجو معلمان مشاوران مدیران دستگاه‌های اجرایی شوند

مسئول رشد و کادرسازی بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان با اشاره به مباحث و مشکلات مطرح شده، عنوان کرد: یکی از راه‌های حل این مسائل و مشکلات، نقش آفرینی دانشجو معلمان در آموزش و پرورش است.

حنانه فرخی در تشریح این موضوع با تصریح بر اینکه آموزش و پرورش برای پیشرفت و حرکت به سوی تحول، نیاز به راهکارها و ایده‌های نو دارد، گفت: این راهکارها باید قابل اجرا و کارآمد باشند.

وی با تصریح بر اینکه دانشجو معلمان به سبب فعالیت‌های جهادی، علمی، پژوهشی و غیره ایده‌ها و تجربه‌هایی دارند که به شدت می‌تواند کمک کننده باشد، گفت: این ایده‌ها و تجربه‌ها می‌توانند در حل مسائل، تصمیم گیری ها، افزایش هر چه بیشتر کیفیت آموزش در سطح استان و غیره به کار گرفته شوند.

فرخی در این زمینه خاطرنشان کرد: می‌توان از دانشجو معلمان به عنوان مشاور در ادارات شهرستان‌های همدان کمک گرفت.

تاکید مقام معظم رهبری بر جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان

در جمع بندی بخش اول این میزگرد، مسئول بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان با بیان اینکه در مجموعه بسیج دانشجویی، سعی داریم تا میدان عملیات را برای دانشجویان تعریف کنیم؛ اظهار کرد: برآنیم تا دانشجویان در بسیج دانشجویی به صورت میدانی و عملی وارد فضای آموزش و پرورش شوند، درک کنند و کنشگری در حوزه تعلیم و تربیت داشته باشند.

مریم سامانلو با تصریح بر اینکه در این راستا سعی داریم تا در همه سطوح تمرین معلمی داشته باشیم، عنوان کرد: دستاورد بسیج دانشجویی را جهاد تربیتی و فعالیت‌های علمی دانست.

وی به حلقه‌های مطالعاتی شکل گرفته در این عرصه مانند فرهنگسازی، گفتمان سازی، کنشگری و تصمیم سازی و جریان سازی اشاره کرد.

مسئول بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان با تاکید براینکه معلم باید به همه ساحت‌های یک دانش آموز فکر و برای آن برنامه داشته باشد، گفت: علی رغم مشکلاتی که به لحاظ فضای فیزیکی، محتوایی و غیره در دانشگاه فرهنگیان همدان شاهد هستیم، اما همچنان باید گفت که دانشجویی که ۴ سال در این دانشگاه تحصیل می‌کند، با فضای آموزشی و تربیتی آشنا است. اصرار بر اینکه باید معلمان نیز از مسیر دانشگاه فرهنگیان وارد بدنه مدارس شوند نیز به همین سبب است.

سامانلو در این زمینه به تاکید مقام معظم رهبری بر جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد.

موضوع آموزش و پرورش در کنار آنکه باید چگونه در مسیر کیفی سازی آموزش پیش رفت، موضوع کادرسازی، استفاده از نیروهای جوان انقلابی و تربیت معلم تراز انقلابی را نیز در دل خود دارد. بخش دوم میزگرد به این بحث توجه دارد که در بخش بعدی آن را در آینده‌ای نزدیک خواهید خواند.