نبض زندگی در «روستابازارها»؛ راهکاری مردمی برای مهار تورم

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: روزگاری که نوسانات قیمتی و افزایش هزینههای معیشت مردم به یکی از دغدغههای اصلی خانوارها تبدیل شده، نقش نهادهای مردمی و شبکههای توزیع جایگزین، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
در این میان، روستا بازارها با پشتوانه شبکه تعاونی روستایی، توانستهاند گامی مؤثر در جهت عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب بردارند. به گفته کارشناسان، این بازارها نه تنها به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد کمک میکنند، بلکه با حذف واسطهها، تعادل نسبی در بازار ایجاد میکنند.
روستا بازار بازوی توانمند شبکه تعاونی روستایی
مدیر تعاون روستایی کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش این بازارها در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم گفت: شبکه تعاون روستایی استان کردستان در همه فروشگاههای روستایی و روستا بازارهای داخل شهرها، کالاهای اساسی و تنظیم بازاری را عرضه میکند و فعالسازی فروشگاههای غیر فعال نیز در دستور کار است.
مجتبی سعیدی با بیان اینکه قیمت کالاها در این بازارها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایینتر از بازار آزاد عرضه میشود، افزود: در حال حاضر شش روستا بازار با ۱۴۲ غرفه در شهرهای سنندج، قروه، دیواندره و دهگلان فعال هستند و طبق برنامه ابلاغی، تا پایان سال جاری هشت بازار دیگر نیز به این مجموعه افزوده خواهد شد.
زیرساخت آماده برای طرحهای ملی
سعیدی به آمادگی شبکه تعاونی روستایی برای اجرای طرحهایی نظیر «کالابرگ الکترونیکی» اشاره کرد و گفت: از گذشته زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح در فروشگاهها وجود داشته و اکنون آمادگی کامل برای تأمین و توزیع کالاها از طریق کالابرگ الکترونیکی وجود دارد.
به گفته وی، این نظارتها به افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی در فرآیند عرضه کمک کرده است.
بسیاری از شهروندان از ثبات قیمت و شفافیت در عرضه کالاها در روستا بازارها به عنوان نقطه قوت یاد میکنند، فاطمه محمدی، ساکن شهرک بهاران سنندج، میگوید: تهیه کالاهای اساسی از روستا بازار راحت و به صرفهتر است اما باز هم گرانی و تورم و وضعیت معیشت مردم کردستان به گونهای است که خیلیها از عهده خرید برنمیآیند.
ایجاد روستا بازارهای زنجیرهای به ماه واسطه گری و کاهش قیمت تمام شده و افزایش دسترسی عموم مردم به کالاهای اساسی کمک میکند
توزیع هدفمند کالا در زمان افزایش تقاضا و همچنین رصد مداوم انبارها و قیمتها، ویژگیهایی است که باعث شده مردم روستا بازارها را یکی از قابلاعتمادترین منابع تأمین مایحتاج روزانه خود بدانند.
نقش کلیدی در تنظیم بازار و مقابله با احتکار
یکی از کارکردهای مهم شبکه توزیع روستایی، پاسخ سریع به نوسانات بازار است، بهویژه در شرایطی که برخی سودجویان اقدام به احتکار کالاها میکنند، حضور این فروشگاهها و بازارها موجب تزریق فوری کالا به بازار و جلوگیری از التهاب قیمتها میشود.
حسن، یکی از فروشندگان غرفه روستا بازار در سنندج میگوید، گاهی اوقات تهیه مایحتاج مردم همچون روغن و شکر در بازار سخت شده و و کمبود این کالاها تعداد زیادی از مردم را به سمت خرید از بازار سوق داده است.
وی تصریح کرد: روستاها بازارها به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر از بازار هستند و مردم هم بیشتر از خرید در این روستا بازارها استقبال میکنند.
استقبال مردم و نقش توسعهای بازارها
وی ادامه داد: نکته قابل توجه در توسعه این بازارها، میزان رضایت مردمی و استقبال مصرفکنندگان است که اغلب مراجعهکنندگان از قیمت مناسب و تنوع کالاها اظهار رضایت کردند.
یکی دیگر از غرفهداران روستا بازار سنندج میگوید: ایجاد روستا بازارها علاوه بر جلب رضایت مردم به ایجاد اشتغال نیز منتهی شده است.
وی اضافه کرد: گرانی همه جا بی داد میکند و نرخ کالا همواره افزایشی بوده است اما روستا بازارها کمک حال تأمین کالاهای اساسی مردم بودهاند.
در حالی که دشمنان همواره تلاش دارند از مشکلات معیشتی مردم بهرهبرداری سیاسی کنند، تقویت سازوکارهایی چون شبکه تعاون روستایی و گسترش روستا بازارها، پاسخی صریح و مؤثر به این توطئهها و گامی در مسیر حفظ عزت معیشتی مردم ایران اسلامی است.
در واقع روستا بازارها نه تنها راهحلی کوتاهمدت برای تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب هستند، بلکه نقشی پایدار و توسعهای در تنظیم بازار، حمایت از اقشار آسیبپذیر، تقویت تولید داخلی و حذف واسطههای غیرضروری ایفا میکنند.
با برنامهریزی انجام شده از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تا پایان سال بیش از ۵۰۰ بازار جدید به این شبکه افزوده خواهد شد و در افق برنامه هفتم توسعه، تعداد کل روستا بازارها به بیش از ۳۰۰۰ خواهد رسید.
