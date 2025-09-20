دستگیری شکارچیان متخلف پیش از شکار در پارک ملی سالوک

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیط‌بانان پارک ملی سالوک در حین گشت و کنترل صدای سه تیر شلیک را شنیدند و پس از چند ساعت پایش موفق به شناسایی سه شکارچی در حال استراحت شدند.

وی افزود: محیط‌بانان بلافاصله وارد عمل شده و دو نفر از متخلفان را دستگیر کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: در بازرسی از متهمان یک قبضه سلاح گلوله‌زنی متعلق به غیر، ۱۱ تیر فشنگ، دو کوله‌پشتی آغشته به خون، دو دوربین چشمی، یک قبضه چاقو و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد، متأسفانه یکی از متخلفان با سوءاستفاده از تاریکی شب متواری شد.

شکاریان تصریح کرد: پرونده متهمان دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع داده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۳۷۲۲۲۳۲۱ یا سامانه ۱۵۴۰ به اداره کل اطلاع دهند.