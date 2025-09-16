۷ هزار دانش آموز دهلرانی راهی کلاس درس می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد یگانه با اشاره به نزدیکی به بازگشایی مدارس، بر آماده سازی مدارس برای شروع فصل تعلیم و تربیت با همکاری اعضا و به ویژه شهرداران و دهیاران تاکید کرد و گفت: همه باید در این امر مهم مشارکت کنند تا روند تسریع شود.

وی با اشاره به ۶۶ مدرسه ،۲۹۹ کلاس درس و ۷۰۵ فرهنگی در شهر دهلران افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۷ هزار و ۸۲ دانش آموز در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم در دهلران راهی کلاس درس می‌شوند.

یگانه از برگزاری زنگ بازگشایی مدارس، بر گزاری جشن جوانه‌ها، شکوفه‌ها و غنچه‌ها همزمان با سال تحصیلی جدید در مناطق آموزش و پرورش شهرستان خبرداد و گفت: همه چیز برای بازگشایی مدارس و ورود دانش آموزان به کلاس‌های درس در شهرستان فراهم است.