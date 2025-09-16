  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۰۵

۷ هزار دانش آموز دهلرانی راهی کلاس درس می شوند

ایلام - فرماندار دهلران گفت: هفت هزار و ۸۲ دانش آموز دهلرانی همزمان با مهرماه، راهی کلاس درس می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد یگانه با اشاره به نزدیکی به بازگشایی مدارس، بر آماده سازی مدارس برای شروع فصل تعلیم و تربیت با همکاری اعضا و به ویژه شهرداران و دهیاران تاکید کرد و گفت: همه باید در این امر مهم مشارکت کنند تا روند تسریع شود.

وی با اشاره به ۶۶ مدرسه ،۲۹۹ کلاس درس و ۷۰۵ فرهنگی در شهر دهلران افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۷ هزار و ۸۲ دانش آموز در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم در دهلران راهی کلاس درس می‌شوند.

یگانه از برگزاری زنگ بازگشایی مدارس، بر گزاری جشن جوانه‌ها، شکوفه‌ها و غنچه‌ها همزمان با سال تحصیلی جدید در مناطق آموزش و پرورش شهرستان خبرداد و گفت: همه چیز برای بازگشایی مدارس و ورود دانش آموزان به کلاس‌های درس در شهرستان فراهم است.

