تاکید ظفرقندی بر همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در نشست مشترک با فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و همکاری در حوزه‌های اجرایی، گفت: باید توان اجرایی خود را تقویت کنیم و نظارت پیشینی را همانند حوزه دارو در حوزه غذا نیز اعمال نمائیم.

وی همچنین به تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد که در آینده نزدیک امضا خواهد شد، اشاره کرد و افزود: تمامی مفاد این تفاهم‌نامه باید با دقت و همکاری متقابل پیگیری شود تا به نتایج مطلوب برسیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، ادامه داد: بر اساس آمار جهانی، ۷۰۰ هزار کودک نیز سالانه به دلیل آلودگی هوا فوت می‌کنند که این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. باید به سمت استفاده از انرژی‌های خورشیدی و پاک حرکت کنیم و همه دستگاه‌ها در این زمینه تلاش کنند.