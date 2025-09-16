  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۴

تاکید ظفرقندی بر همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد

تاکید ظفرقندی بر همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد

وزیر بهداشت، بر ضرورت ارتقا همکاری‌های علمی و بین‌المللی با سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در نشست مشترک با فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و همکاری در حوزه‌های اجرایی، گفت: باید توان اجرایی خود را تقویت کنیم و نظارت پیشینی را همانند حوزه دارو در حوزه غذا نیز اعمال نمائیم.

وی همچنین به تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد که در آینده نزدیک امضا خواهد شد، اشاره کرد و افزود: تمامی مفاد این تفاهم‌نامه باید با دقت و همکاری متقابل پیگیری شود تا به نتایج مطلوب برسیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، ادامه داد: بر اساس آمار جهانی، ۷۰۰ هزار کودک نیز سالانه به دلیل آلودگی هوا فوت می‌کنند که این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. باید به سمت استفاده از انرژی‌های خورشیدی و پاک حرکت کنیم و همه دستگاه‌ها در این زمینه تلاش کنند.

کد خبر 6590960
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها