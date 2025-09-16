چاپ دوم نسخه همراه مثنوی معنوی در کمتر از شش ماه

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مثنوی معنوی نسخه همراه (هفت جلدی)» با تصحیح محمدعلی موحد، در مدت کوتاهی بعد از چاپ نخست _که در فروردین امسال به بازار آمد_ به چاپ دوم رسید. در این چاپ مجموعه ۶ دفتر مثنوی به اضافه یک جلد فهرست و کشف‌الابیات در ۷ جلد جداگانه در قطع جیبی تنظیم شده و به انتشار رسیده است.

علاقمندان و خوانندگان کتاب مثنوی می‌دانند که حجم زیاد و وزن سنگین این کتاب برای حمل و نقل و در کیف گذاشتن دانشجویان و خوانندگان را دچار مشکل می‌نماید. از ابتدای انتشار مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی به تصحیح استاد محمدعلی موحد _که قبلاً به صورت دوجلدی در قطع وزیری و با جلد گالینکور توسط همین نشر منتشر شده بود_ یکی از دغدغه‌های مصحح و انتشارات، چاپ نسخه‌ای بود که مخاطبان به راحتی بتوانند آن را در کیف گذاشته همراه خود داشته باشند؛ نسخه‌ای که در ابعاد کوچک‌تر و برای خواندن در موقعیت‌های گوناگون مناسب‌تر و از نظر قیمت کمی ارزان‌تر باشد و بتواند مورد استفاده عموم دوستداران مثنوی قرار بگیرد.

آنچه اکنون مجدداً منتشر شده، نسخه همراه مثنوی معنوی است؛ نسخه‌ای که هر دفتر از مثنوی شریف در یک جلد به همراه یک جلد فهرست و کشف‌الابیات، در قطع جیبی، سامان یافته است. پاورقی‌ها و دگرسانی‌ها و مقدمه مفصل استاد موحد که بیشتر مورد استفاده پژوهشگران بود در این نسخه حذف شده است.

مبنای موحد در تصحیح مثنوی معنوی یازده نسخه بوده، که بیشتر آن‌ها متعلق به نخستین سال‌های پس از وفات مولوی است و از نظر صحت و اتقان دقیق‌ترین تصحیحی است که تاکنون انجام شده و کمترین میزان تصرف‌ها در آن صورت گرفته است.

چاپ دوم این مجموعه هفت جلدی در قطع جیبی و با قیمت ۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان توسط نشر هرمس منتشر و عرضه شده است.