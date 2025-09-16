داروخانه های کرمان به دلیل عدم دریافت مطالباتشان درمعرض ورشکستگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد دوستی شعار، با بیان اینکه داروخانه‌های کرمان بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان چک برگشتی دارند و بیش از نیمی از داروخانه‌های این استان در معرض ورشکستگی هستند گفت: سازمان بیمه تأمین اجتماعی علی رغم دریافت حق بیمه از بیمه شدگان آن سازمان، حتی یک ریال از مطالبات داروخانه‌های استان کرمان را در سال ۱۴۰۴ پرداخت نکرده است و به دلیل عدم انجام تعهدات این سازمان داروخانه‌ها دچار مشکل نقدینگی و عدم توانایی خرید دارو و ملزومات پزشکی از شرکت‌های توزیع شده اند.

وی افزود: در سال جاری جلسات متعددی با مسئولین استان کرمان داشتیم که هیچکدام تأثیر مثبتی در روند پرداختی سازمان‌های بیمه گر تاکنون نداشته است.

دبیر انجمن داروسازان کرمان تصریح کرد: اخیراً در کمیسیون نارضایتی زیر مجموعه شورای تأمین استان کرمان که در دفتر معاون محترم امنیتی و انتظامی استانداری برگزار شد مقرر شد مدیران سازمان بیمه تأمین اجتماعی تا پایان شهریورماه حداقل ۴ ماه از مطالبات داروخانه‌ها که معادل ۲۱۴ میلیارد تومان هست را پرداخت نمایند.

دوستی شعار، اذعان داشت: متأسفانه با بدعهدی سازمان‌های بیمه گر همکاران خدوم داروساز استان کرمان علی رغم میل باطنی توان خرید دارو و ملزومات پزشکی را نداشته و نمی‌توانند خدمات مطلوب به بیماران استان ارائه دهند.

وی افزود: امیدواریم مسئولین استان کرمان راه چاره‌ای بیندیشند و مدیران سازمان‌های بیمه گر با قید فوریت در خصوص تسویه‌ی بدهی‌های معوقه داروخانه‌ها و مراکز درمانی خصوصی اقدام عاجل کنند.