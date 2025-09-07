درمان مبتلایان به سکته های مغزی در بیمارستان باهنر کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حجت میر ساردو، در تشریح عمل اینترونشن مغزی (مداخله بسته و کم‌تهاجمی روی عروق مغز به‌جای جراحی باز) گفت: کودک ۴ ساله‌ای که با کاهش سطح هوشیاری از بیمارستان افضلی‌پور به صورت این توبه (قرار گرفتن لوله در راه هوایی برای تنفس مصنوعی) به مرکز شهید باهنر ارجاع شده بود، با تشخیص نوعی ناهنجاری مادرزادی عروق مغزی (مالفورماسیون وریدی گالن) که می‌تواند باعث خونریزی یا نارسایی مغزی شود تحت جراحی بسته و کم‌تهاجمی روی عروق مغز به‌جای جراحی باز قرار گرفت.

وی افزود: لوله تنفسی این کودک پس از درمانی خارج شد و وی در حال حاضر هوشیار بوده و هیچ گونه نقص عصبی ندارد.

به گفته این فوق تخصص مداخلات عروق اعصاب، این عمل برای نخستین بار در جنوب و جنوب شرق کشور انجام شده است و پیش از این تنها در تهران و مشهد درمان‌های مشابهی انجام می‌شد.

میر ساردو، گفت: تاکنون در این مرکز ۱۶ بیمار آنوریسم مغزی (اتساع غیرطبیعی رگ‌های مغز که احتمال پارگی و خونریزی دارد) و ۷ مورد AVM مغزی (ناهنجاری شریانی وریدی که منجر به خونریزی یا تشنج می‌شود) به روش بسته و با استفاده از تکنیک‌های مداخله‌ای درمان شده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت ادامه داد: برای نخستین بار در یک مرکز دانشگاهی در جنوب و جنوب شرق کشور، عمل خارج کردن لخته از عروق مغزی در بیماران سکته حاد مغزی (ترومبکتومی) در بیمارستان شهید باهنر کرمان با موفقیت انجام شده است، در حالی که پیش از این در این موارد از داروهای ضد انعقاد جهت درمان استفاده می‌شد که عوارض خاص خود را داشت و به مراقبت از بیمار در بخش‌های ویژه نیاز داشت.

میر ساردو افزود: بیمارستان شهید باهنر کرمان در حال حاضر تنها مرکز فعال مداخلات عروق مغزی در جنوب و جنوب شرق کشور بوده و قبل از این تنها مراکز تهران و مشهد چنین خدماتی ارائه می‌دادند و مرکز شیراز نیز همزمان با ما فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: این مساله مرهون پشتیبانی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ریاست و معاون درمان در تأمین زیرساخت، تجهیزات و نیروی آموزش دیده است.