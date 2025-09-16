به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاهین صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز دوره مربیگری فوتبال درجه C آسیا خبر داد و اظهار کرد: این دوره با مدرسی محسن لایقی و دستیاری بهنام احمدی به مدت ۱۲ روز در دو مرحله ۶ روزه برگزار میشود.
رئیس کمیته آموزش هیأت فوتبال چهارمحال و بختیاری افزود: ۲۴ شرکتکننده در دو بخش تئوری و عملی شرکت خواهند کرد.
شاهین تصریح کرد: دورههای بسیار خوبی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در تقویم آموزشی دیده شده و اجرایی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هدف کمیته آموزش کیفی سازی دورههای آموزشی در استان است و در این راستا اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.
رئیس کمیته آموزش هیأت فوتبال چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: افتتاحیه این دوره با حضور ساسان تیموری نایب رئیس هیأت فوتبال استان برگزار شد.
