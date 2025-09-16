ترکیب احتمالی المپیاکوس مقابل پافوس؛ طارمی روی نیمکت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه به مصاف تیم پافوس قبرس می‌رود. این بازی از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت تهران و در ورزشگاه خانگی المپیاکوس (کارایسکاکیس) برگزار می‌شود.

سایت یوفا ترکیب احتمالی المپیاکوس را اعلام کرد که نام مهدی طارمی مهاجم ایرانی و جدید المپیاکوس در بین نفرات اصلی دیده نمی‌شود.

پاشالاکیس؛ کوستینیا، رتسوس، پی‌رولا، اورتگا؛ موزاکیتیس، هزه؛ استرفتزا، اسکیپیونی، شیکینیو و ال کعبی ۱۱ بازیکن احتمالی ترکیب اصلی المپیاکوس را در این بازی تشکیل خواهند داد.

لازم به ذکر است که مهدی طارمی در اولین بازی خود با پیراهن المپیاکوس موفق شد در مدت زمان ۲۵ دقیقه حضور در زمین دو گل به ثمر برساند و یک پنالتی نیز بگیرد.