پژوهشگاه ارتباطات باید محور نوآوری و هوشمندسازی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دکتر سید ستار هاشمی، با حضور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و در دیدار با پژوهشگران، مدیران پژوهشگاهها و آزمایشگاههای پژوهشگاه، با تقدیر از لیلا محمدی، رئیس پیشین این مجموعه، محمدحسین شیخی، رئیس جدید پژوهشگاه که سالها در دانشگاه دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز مشغول تدریس، تحقیق و پژوهش بوده؛ را شخصی عملیاتی و پیگیر معرفی کرد.
وزیر ارتباطات با مرور خاطرات دوران جوانی و آغاز فعالیتهای علمی خود در پژوهشگاه، این مرکز را یادآور روزهای پرنشاط علمی دانست و گفت: پژوهشگاه باید همچنان محل تربیت نیروهای متخصص و نوآور باشد. حضور دانشجویان دانشگاههای برتر در این مرکز میتواند هم به غنای علمی پژوهشگاه و هم به ارتقای صنعت ارتباطات کشور کمک کند.
هاشمی همچنین با اشاره به چالشهای شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده افزود: در اسناد بالادستی، مأموریتهای بزرگی برای ایجاد قطبهای مراکز داده در کشور تعریف شده، اما واقعیت این است که بدون تحلیل دقیق و تجربه جهانی، این اهداف غیرواقعبینانه خواهد بود.
وی افزود: پژوهشگاه باید در این زمینه بازوی تحلیلی و تصمیمساز باشد و گزارشهای کارشناسی آن مبنای تصمیمگیری دولت و وزارتخانه قرار گیرد.
وزیر ارتباطات بر لزوم پررنگتر شدن نقش رسانهای پژوهشگاه نیز تأکید کرد و گفت: وقتی پژوهشگاه در فضای رسانهای غایب باشد، افراد غیرمتخصص روایتسازی میکنند. شما باید بهعنوان مرجع علمی و فنی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شناخته شوید.
هاشمی تصریح کرد: هیچ پروژه جدیدی در وزارت ارتباطات بدون ارزیابی پژوهشگاه آغاز نخواهد شد. این مرکز باید بازوی فنی و تحلیلی وزارتخانه در همه حوزهها؛ از ناترازی انرژی گرفته تا توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال باشد.
وی افزود: پژوهشگاه ظرفیت بزرگی دارد و ما حمایت حداکثری خواهیم کرد تا این مجموعه به جایگاه اوج خود بازگردد.
هاشمی همچنین بر لزوم ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای پژوهشگران و پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید کرد و گفت: پژوهشگاه نباید فقط محل دریافت حقوق ثابت باشد، بلکه باید با اجرای پروژههای کاربردی، پژوهشگران را در مسیر رشد و ارتقای علمی و اقتصادی قرار دهد.
وزیر ارتباطات با اشاره به نقش بهرهوری در رشد اقتصادی کشور افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، بخشی از رشد اقتصادی باید از محل بهرهوری تأمین شود. این یعنی پژوهشگاه باید محور نوآوری و هوشمندسازی در کشور باشد.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که پژوهشگاه به مرجع اصلی فناوری کشور تبدیل شود و در تصمیمسازیهای کلان حرف اول و آخر را بزند. ما از ظرفیت این مرکز برای حل مسائل ملی استفاده خواهیم کرد و امیدواریم با همراهی پژوهشگران، مسیر جدیدی برای آینده فناوری در ایران ترسیم شود.
در ابتدای این جلسه رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و رؤسای پژوهشکدهها گزارشی از وضعیت موجود و برنامههای آینده خود ارائه کردند.
همچنین، در پایان این دیدار وزیر ارتباطات از آزمایشگاه جامع فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید کرد.
نظر شما