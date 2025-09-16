برد نیمه اولی تراکتور مقابل شباب الاهلی امارات

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال شباب الاهلی امارات و تراکتور از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه‌شنبه در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر شاگردان دراگان اسکوچیچ در نیمه اول همراه بود. تومیسلاو اشتراکال (۲۰) برای تراکتور گلزنی کرد.

ترکیب شباب الاهلی:

حمدال‌مغبالی، ویکتور داسیلوا، ایگور گومز، متئوس دیاس، سعید عزت‌الهی، حریب عبدالله، مرصاد سیفی، مونس دبور، سلطان عادل، ماکسیموویچ (سوارز - ۴۴)، گیلرمه باله

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، تومیسلاو اشتراکالی، دوماگوی دروژدک.

بازی مالکانه بدون ترس تراکتور

نیمه اول این بازی با فوتبال مالکانه تراکتور همراه بود. میهمان ایرانی بدون ترس از تیم پولدار اماراتی که ۲۴ بازیکن خارجی در لیست فصل جاری خود دارد بازی کرد.

علیرضا بیرانوند که پس از لغو محرومیتش از سوی دادگاه عالی ورزش بار دیگر در چارچوب دروازه این تیم ایستاده بود با اعتناد به نفس بالا بازی‌سازی را از خط دروازه برای تراکتوری‌ها اجرا می‌کرد تا این تیم در دقیقه ۲۰ روی پاس بلند پشت دفاع شجاع خلیل زاده و شوت تماشایی اشتراکال بتوانند گل اول را به ثمر برسانند.

میزبان پس از دریافت گل تساوی سعی کرد آرام آرام به دروازه تراکتور نزدیک شود. آنها سعی کردند با استفاده از ایجاد موقعیت از پشت محوطه جریمه و شوت‌های سهمگین دروازه بیرانوند را تهدید کنند که گیلرمه بازیکن برزیلی شباب الاهلی در دقیقه ۳۷ توانست تیر دروازه تراکتور را به لرزر آورد اما خبری از زدن گل تساوی نبود تا بازی با همان یک گل در نیمه اول به پایان برسد.