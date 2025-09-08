به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه در دیدار نهایی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به مصاف تیم ملی ازبکستان می‌رود. این مسابقه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند برگزار خواهد شد و قضاوت آن بر عهده «نورزاد عبدی کاتریف» خواهد بود. همچنین جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نیز قرار است این بازی را از نزدیک تماشا کند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در مرحله گروهی این رقابت‌ها عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و موفق شدند تیم‌های افغانستان و هند را شکست دهند. با این حال در سومین دیدار خود مقابل تاجیکستان، در حالی که با دو گل از میزبان پیش بودند، در نهایت با اشتباهات خط دفاعی و دروازه‌بان کشورمان بازی با نتیجه ۲ بر ۲ مساوی به پایان رسید. این نتیجه باعث شد تاجیکستان برای نخستین بار در تاریخ فوتبال خود موفق به کسب امتیاز از ایران شود.

ایران و ازبکستان تاکنون ۱۳ بار در رقابت‌های مختلف مقابل هم قرار گرفته‌اند که سهم تیم ملی کشورمان ۸ پیروزی بوده است. ۴ مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسیده و تنها در یک بازی ازبکستان موفق به کسب نتیجه برتر شده است. نکته قابل توجه اینکه هر دو تیم در مرحله گروهی کافا ۲۰۲۵ با کسب ۷ امتیاز و بدون شکست به فینال راه یافته‌اند.

ترکیب تیم ملی ازبکستان از بازیکنان شناخته‌شده‌ای تشکیل شده است. از جمله «اتکیر یوسوپوف» دروازه‌بان تیم فولاد خوزستان، «ادیل‌جان خامروبکوف» هافبک تراکتور و «اوستون ارونوف» مهاجم پرسپولیس که هر سه در لیگ برتر ایران توپ می‌زنند. این موضوع باعث شده که فوتبال‌دوستان ایرانی شناخت نسبی بیشتری از رقیب داشته باشند. با این حال تیم ازبکستان دو غایب بزرگ در این رقابت‌ها دارد؛ «رستم آشوماتوف» مدافع میانی و «جلال‌الدین ماشاریپوف» کاپیتان و وینگر تأثیرگذار این تیم که به دلیل مصدومیت نتوانستند تیم‌شان را همراهی کنند.

در سوی مقابل، تیم ملی ایران نیز با غایبان پرشماری پا به این رقابت‌ها گذاشته است. بازیکنانی همچون مهدی قایدی، سردار آزمون، سعید عزت‌اللهی و علی قلی‌زاده به دلیل مصدومیت در لیست تیم ملی قرار نگرفتند. علاوه بر این، «محمد خدابنده‌لو» و «علیرضا کوشکی» پس از دیدار با افغانستان دچار آسیب‌دیدگی شدند و اردوی ملی‌پوشان را ترک کردند.

ایران و ازبکستان در مسیر مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز چهار بار رو در روی هم قرار گرفتند که هر چهار بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید. همچنین در نخستین دوره تورنمنت کافا که خردادماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد، دو تیم در مرحله نیمه‌نهایی مقابل هم صف‌آرایی کردند که آن بازی با تک گل سردار آزمون به سود ایران خاتمه یافت. در نهایت تیم ملی ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی توانست عنوان قهرمانی را در آن رقابت‌ها به دست آورد تا نخستین جام بین‌المللی این سرمربی در کارنامه‌اش ثبت شود. همچنین ایران و ازبکستان توانسته اند صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را هم قطعی کنند.

اکنون پس از گذشت دو سال، ایران و ازبکستان بار دیگر در مهم‌ترین دیدار این تورنمنت رو در روی هم قرار می‌گیرند؛ مسابقه‌ای که علاوه بر ارزش قهرمانی، از نظر حیثیتی نیز اهمیت بالایی برای دو تیم دارد و می‌تواند معیاری جدی برای سنجش توانایی‌های دو تیم در آستانه ادامه مسیر مقدماتی جام جهانی باشد.

حضور تیم ملی کشورمان در این تورنمنت و رویارویی با تیم‌های درجه سوم آسیا انتقادهای زیادی را به همراه داشت و اگر تیم ملی موفق به کسب قهرمانی در این تورنمنت نشود انتقاد به فدراسیون فوتبال و شخص امیر قلعه نویی بیشتر خواهد شد.