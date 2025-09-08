سرمربی پرسپولیس: چالش زیادی را تجربه خواهیم کرد؛ ما را دست کم نگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان ایران از ۲۱ شهریور آغاز خواهد شد؛ رقابتی که این فصل با حضور ۱۰ تیم برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد یکی از متفاوت‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر باشد. در میان این ۱۰ تیم بی‌شک نام پرسپولیس بیش از همه نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. سرخپوشان پایتخت برای نخستین بار در تاریخ فوتبال زنان پا به عرصه لیگ برتر گذاشته‌اند و همین موضوع کافی است تا سطح انتظارات و هیجان‌ها از این فصل بالا برود.

پرسپولیس باشگاهی که سال‌ها در فوتبال مردان به‌عنوان پرطرفدارترین تیم ایران شناخته می‌شود حالا با سرمایه‌ای بزرگ به میدان آمده است. هوادارانی که همیشه در شادی و سختی کنار تیم محبوبشان ایستاده‌اند. حضور پرسپولیس در لیگ برتر زنان تنها یک رویداد ورزشی نیست؛ بلکه می‌تواند نقطه عطفی برای آینده فوتبال زنان در ایران باشد. این تیم قرار است در نخستین تجربه‌اش زیر نگاه رسانه‌ها، هواداران و البته رقبای قدرتمندی همچون خاتون بم، گل‌گهر سیرجان و دیگر تیم‌های باسابقه لیگ به میدان برود.

بدون تردید اولین حضور در لیگ برتر برای هر تیمی با چالش‌های فراوانی همراه است؛ چه از نظر هماهنگی فنی و بدنی و چه از لحاظ ساختار مدیریتی و امکانات اما نام «پرسپولیس» با خودش بار مسئولیت و انگیزه‌ای مضاعف می‌آورد. بازیکنان و کادر فنی می‌دانند که تنها برای یک تیم تازه‌تأسیس بازی نمی‌کنند بلکه برای پرچم باشگاهی پرآوازه و میلیون‌ها هوادار وارد میدان می‌شوند. همین مسئله انتظارات را بالا برده و کار را برای کادر فنی به‌ویژه مریم آزمون سرمربی سرخپوشان سخت‌تر کرده است.

مریم آزمون سرمربی تیم فوتبال زنان پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت سرخپوشان پایتخت برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر اظهار کرد: استراتژی ما ساختن تیمی قدرتمند برای اولین حضور پررنگ در لیگ برتر است. می‌دانیم کار دشواری پیش‌رو داریم اما بازیکنان و کادر فنی تمام انرژی و تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا این اتفاق رقم بخورد. تمرینات تیم را مدتی است که آغاز کردیم و خوشبختانه شرایط خوبی را برای حضور در لیگ برتر داریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از نقل و انتقالات راضی هستید و فکر می کنید در کدام پست‌ها هنوز نیاز به تقویت دارند؟ گفت: ما در شرایطی به سراغ جذب بازیکن رفتیم که بسیاری از ستاره‌های لیگ بانوان پیش‌تر قرارداد بسته بودند. بنابراین انتخاب‌های ما از میان بازیکنانی صورت گرفت که هنوز در بازار نقل‌وانتقالات حضور داشتند. با این حال بهترین‌ها را از این جمع برگزیدیم و حتی استعدادهای ناشناخته‌ای را از طریق تست‌ها و فراخوان عمومی جذب کردیم که توانایی‌های ارزشمندی دارند.

آزمون در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به قدرت خاتون بم، گل‌گهر و سایر مدعیان پرسپولیس امسال چه هدفی را در لیگ برتر دنبال خواهد کرد؟ توضیح داد: این تیم‌ها بدون شک رقبای بزرگی هستند ولی پرسپولیس، کادرفنی و مدیریتی آن را نباید دست‌کم گرفت. پرسپولیس یک باشگاه بزرگ است که هواداران وفاداری دارد و ما به حمایت هواداران به‌عنوان یک سرمایه بزرگ نگاه می‌کنیم و به آن‌ها امیدواریم.

سرمربی سرخ پوشان پایتخت در واکنش به این سوال که آیا می‌توان پرسپولیس را در جمع مدعیان اصلی قهرمانی دید یا بیشتر به دنبال ساختن تیمی برای آینده هستید؟ گفت: شخصاً به ساختن یک تیم قوی اعتقاد دارم و برای این هدف برنامه‌ریزی کرده‌ام. پرسپولیس در نخستین سال حضور در لیگ برتر قرار دارد و طبیعتاً در زمان محدود با دشواری‌های زیادی مواجه بودیم. با این حال تیمی که آماده کرده‌ایم با گذشت زمان و حضور در شرایط مسابقه قطعاً بازی به بازی هماهنگ‌تر و بهتر خواهد شد.

او در پایان درباره حضور همزمان مرضیه جعفری در تیم ملی و خاتون بم گفت: چه در سطح باشگاهی و چه در سطح ملی به اعتقاد من مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ اشراف کامل به قوانین و مصوبات موجود دارند و به‌خوبی می‌دانند که این موارد در چارچوب مقررات قرار نمی‌گیرند.