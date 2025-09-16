کشتارگاه طیور جدیدالتاسیس مریوان برای ۴۵ نفر ایجاد اشتغال کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی استان کردستان صبح سه شنبه از کشتارگاه صنعتی طیور کیمیا باشماق در شهرستان مریوان بازدید کرد.

حجت‌الاسلام حسین ورمقانی که به طور سرزده از کشتارگاه صنعتی کیمیا باشماق شهرستان مریوان بازدید کرد، گفت: کشتارگاه صنعتی طیور «غرب دانه کیمیا» با ظرفیت تولید ۸۴۰۰ تن در سال، به‌تازگی در استان کردستان به بهره‌برداری رسیده است.

این واحد صنعتی شامل دو خط کشتار، تصفیه‌خانه، سردخانه، کارگاه تولید پودر گوشت، واحد قطعه‌بندی و بخش تبدیل ضایعات بوده و در نزدیکی بازارچه رسمی مرزی باشماق مریوان واقع شده است.

برای راه‌اندازی این پروژه، بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و با افتتاح آن، ۴۵ نفر به‌طور مستقیم در این واحد صنعتی مشغول به کار شده‌اند.

طبق اعلام مجریان طرح، پساب حاصل از فعالیت‌های کشتارگاه پس از تصفیه، برای مصارف کشاورزی در مزارع مجاور که متعلق به سرمایه‌گذار پروژه است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.