هوای خنک در پایان هفته وارد ایلام می شود

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش دما تا پنجشنبه، کاهش محسوس و هوای خنک در پایان هفته در ایلام خبر داد.

وی تصریح کرد: براساس پیش‌بینی هواشناسی، دمای هوای استان تا روز پنجشنبه بین ۲ تا ۳ درجه افزایش یافته و نسبت به روزهای اخیر گرم‌تر خواهد شد. با این حال، از روز جمعه و شنبه کاهش محسوس دما در سطح استان رخ می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود ۴ تا ۵ درجه خنک‌تر شود.

احمدی نژاد عنوان کرد: با استقرار این هوای خنک، از شدت گرمای روزهای گذشته به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

وی گفت: همچنین از روز چهارشنبه تا پایان هفته سرعت وزش باد در سطح استان، به‌ویژه در مناطق مرزی، افزایش می‌یابد. بر اساس این پیش‌بینی، روز جمعه احتمال نفوذ گرد و غبار به استان نیز وجود دارد.