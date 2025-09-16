  1. استانها
پیش‌بینی جوی نسبتا پایدار تا پایان هفته همراه با بارش‌های خفیف

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: جوی نسبتا پایدار تا پایان هفته در استان حاکم خواهد بود. با این حال، برای امروز و فردا احتمال افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در برخی نقاط وجود دارد.

مهدیه اصحابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا پایان هفته شرایط جوی نسبتاً پایداری در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه شاهد گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط بارش‌های خفیف و پراکنده خواهیم بود. وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان نیز محتمل است و در نواحی مستعد، وقوع گرد و غبار دور از انتظار نیست.

اصحابی همچنین با اشاره به وضعیت دمایی استان، گفت: کمینه دمای هوای پارک ملی گلستان به ۱۳.۱ درجه سانتی‌گراد رسید و کردکوی با دمای ۱۴.۳ درجه، خنک‌ترین شهرستان استان در روز گذشته بوده است. همچنین، آق قلا با دمای ۳۰.۴ درجه به عنوان گرم‌ترین شهرستان در روز گذشته شناخته شد.

وی اظهار کرد: دمای حداقل گرگان در صبح امروز ۱۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و پیش‌بینی می‌شود که دمای حداکثر امروز این شهر به ۳۰ درجه برسد.‌

