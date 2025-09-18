  1. استانها
برگزاری اردوهای جهادی بسیج دانشجویی در طارم سفلی

قزوین- مسئول عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی از آمادگی کامل برای برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در بخش طارم از توابع شهرستان قزوین خبر داد.

سید محمدرضا بحرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل برای برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی در بخش طارم از توابع شهرستان قزوین خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای محرومیت‌زدایی و ارتقای سطح سلامت عمومی مردم مناطق کم‌برخوردار صورت می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی گروه‌های جهادی دانشجویی در سال جاری است.

بحرانی با اشاره به ظرفیت و امکانات این اردو افزود: ما با ۲۰ صندلی و یونیت دندانپزشکی و سایر تجهیزات تخصصی به‌روز و مواد اولیه با کیفیت، آماده ارائه خدمات کامل دندانپزشکی به مردم شریف طارم هستیم. خدماتی از جمله معاینه، پایش سلامت، عصب‌کشی، کشیدن و ترمیم دندان‌ها، همگی به صورت کاملاً رایگان ارائه خواهد شد.

وی تأکید کرد: تمامی تجهیزات و امکاناتی که برای این اردو فراهم شده است، مشابه استانداردهای کلینیک‌های تخصصی شهری است. تلاش کرده‌ایم تا هیچ تفاوتی میان خدمات رایگان در اردو و خدمات در مراکز درمانی شهری وجود نداشته باشد تا مردم این منطقه بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را دریافت کنند.

مسئول عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی، به ابعاد آموزشی این اردو نیز اشاره کرد و افزود: حضور دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی قزوین و زنجان در کنار اساتید و متخصصین باتجربه، فرصتی بی‌نظیر برای انتقال تجربه و آموزش عملی برای نسل جوان دانشگاهی فراهم می‌کند. این رویداد، تجربه‌ای ارزشمند برای دانشجویان است تا در محیطی واقعی و محروم، به خدمت‌رسانی بپردازند و مهارت‌های خود را ارتقا دهند.

بحرانی به استقبال مردم بخش طارم از برگزاری این اردو اشاره کرد و گفت: مردم این منطقه به دلیل فاصله جغرافیایی با مراکز استان و هزینه‌های بالای درمانی، کمتر امکان استفاده از خدمات تخصصی دندانپزشکی را دارند. بر همین اساس، گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی تلاش کردند تا با راه‌اندازی این اردو، بخشی از نیاز درمانی و بهداشتی این مردم شریف برطرف شود.

وی در پایان، از تداوم این برنامه‌ها در سایر مناطق استان خبر داد و اظهار داشت: اردوهای جهادی دندانپزشکی تنها بخشی از خدمات گروه‌های جهادی است و در ماه‌های آینده نیز برنامه‌های متعددی در زمینه‌های پزشکی عمومی، خدمات عمرانی، فرهنگی و آموزشی در مناطق مختلف استان قزوین اجرا خواهد شد تا روحیه ایثار، خدمت و همدلی در میان دانشجویان و مردم بیش از پیش تقویت گردد.

شایان ذکر است این اردوی جهادی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۸ شهریورماه، در بخش طارم قزوین برگزار می‌شود و مردم منطقه می‌توانند از این خدمات ارزشمند بهره‌مند شوند.

