به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد رمضانی در این زمینه افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید، دانشآموزان نیازمند آذربایجانغربی با توزیع بستههای کمک آموزشی، عیدانهای برای آغاز مدرسه دریافت میکنند.
جانشین ناحیه مقاومت سپاه ارومیه گفت: به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی، ۱۰ هزار بسته کمک آموزشی با همکاری خیران و گروههای جهادی در بین دانشآموزان نیازمند استان توزیع میشود.
سرهنگ رمضانی افزود: این بستهها شامل لوازمالتحریر و اقلام ضروری آموزشی است و با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و ایجاد فرصت برابر تحصیلی در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
وی با قدردانی از همراهی خیران و گروههای جهادی در این اقدام خداپسندانه، تصریح کرد: مشارکت مردمی در چنین طرحهایی میتواند گام مهمی در کاهش دغدغههای آموزشی خانوادههای نیازمند و ارتقای سطح فرهنگی جامعه باشد.
جانشین ناحیه مقاومت سپاه ارومیه خاطرنشان کرد: توزیع این بستهها در سراسر استان انجام خواهد شد و دانشآموزان مناطق محروم در اولویت قرار دارد.
