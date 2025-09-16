مهدی دادجو تهیه‌کننده برنامه «کتاب‌گفت» که هر هفته یکشنبه‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح از رادیو گفت‌وگو پخش می‌شود، درباره اهداف این برنامه به خبرنگار مهر گفت: ما کوشیده‌ایم در قالب بخش‌های متنوع، فضایی تازه برای معرفی، نقد و بررسی آثار روز حوزه نشر فراهم کنیم. به همین دلیل، در هر قسمت یک اثر شاخص محور اصلی گفتگو قرار می‌گیرد و کارشناسان با نگاهی تحلیلی به بررسی آن می‌پردازند.

وی اضافه کرد: یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این برنامه میزگرد کتاب روز است؛ بخشی که در آن با حضور صاحب‌نظران و منتقدان ادبی، تازه‌ترین آثار منتشرشده و برخی کتاب‌های ارزشمند از منظر محتوایی تحلیل می‌شود. این بخش باعث می‌شود شنوندگان ضمن آشنایی با جریان‌های تازه ادبیات و نشر، نگاه دقیق‌تری به آثار داشته باشند و انتخاب‌های خود را آگاهانه‌تر انجام دهند.

دادجو یادآور شد: «کتاب‌گفت» تنها به ادبیات داستانی محدود نمی‌شود، بلکه حوزه‌های متنوعی را پوشش می‌دهد. از ادبیات داستانی و ادبیات پایداری گرفته تا آثار تخصصی در حوزه‌های اقتصاد و کسب‌وکار در این برنامه معرفی و بررسی می‌شود. به‌ویژه آثاری که همسو با شعار سال منتشر شده‌اند، جایگاه ویژه‌ای در جدول محتوایی ما دارند.

این تهیه کننده با بیان اینکه هدف اصلی «کتاب‌گفت» ایجاد پلی میان نویسندگان، منتقدان و مخاطبان است، اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم هم فضایی برای معرفی آثار ارزشمند فراهم آوریم و هم بستری برای نقد و تحلیل جدی ایجاد کنیم تا هم نویسندگان بازخورد دقیق‌تری از آثارشان بگیرند و هم خوانندگان در انتخاب آثار مناسب یاری شوند.

وی اضافه کرد: اجرای این برنامه بر عهده محمدرسول تبیک است که با بیانی روان و مسلط، همراهی شنوندگان را در طول برنامه جلب می‌کند. دادجو معتقد است ترکیب اجرای حرفه‌ای و محتوای تحلیلی، به «کتاب‌گفت» رنگ و بوی متفاوتی بخشیده و آن را از سایر برنامه‌های مشابه متمایز کرده است.

تهیه‌کننده «کتاب‌گفت» در پایان عنوان کرد: پخش منظم و مکرر این برنامه فرصتی کم‌نظیر برای مخاطبان فراهم کرده است تا با کتاب‌های مهم و اثرگذار آشنا شوند، نگاه دقیق‌تری به دنیای نشر داشته باشند و سهمی در گسترش فرهنگ مطالعه بردارند. ما امیدواریم این مسیر بتواند انگیزه‌ای تازه برای کتابخوانی در جامعه ایجاد کند.