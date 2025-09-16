عشق به پیامبر رحمت مهمترین جلوه وحدت در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سادات صبح سه‌شنبه در مراسم هفته وحدت و جشن ولادت پیامبر گرامی اسلام در واحد خواهران دانشگاه ملی مهارت کردستان ضمن بررسی و بیان ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم (ص) افزود: پیامبر گرامی اسلام با سه انقلاب عقیدتی، آموزشی و اخلاقی جامعه عصر جاهلیت را متحول و دگرگون و بزرگترین تمدن انسانی و اسلامی را پایه گذاری کرد.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت وحدت و آثار شوم تفریق در جوامع اسلامی به گونه شناسی مفهوم وحدت پرداخت و سه نوع وحدت مطلق، مشروط و معقول را از گونه‌های وحدت برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سادات عنوان کرد: وحدت، معقول و منطقی حول محورهایی همچون؛ توحید، نبوت و معاد، قرآن کریم و عشق و ارادت به پیامبر گرامی اسلام و ذریه پاک آن حضرت و مقوله‌های همچون آرمان قدس شریف و دشمن مشترک صهیونیستی و ارباب جنایتکار آن آمریکای خبیث است.

وی افزود: مقوله وحدت استراتژی و جزو ذات انقلاب و مبانی فکری امامین انقلاب است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: در استان کردستان شاهد جلوه‌هایی زیبا از وحدت معقول و منطقی نظیر عشق و ارادت وافر به پیامبر اکرم (ص) و عترت پاک و مطهر او، نامگذاری شهرها و روستاها با اسامی مقدس اهل‌بیت علیهم السلام، ازدواج اهل سنت و تشیع، و زندگی مسالمت آمیز و باصفای فریقین در کنار هم و موارد بیشمار دیگر می‌باشیم.