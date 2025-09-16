  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

عشق به پیامبر رحمت مهمترین جلوه وحدت در کردستان است

عشق به پیامبر رحمت مهمترین جلوه وحدت در کردستان است

سنندج_ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان عشق به پیامبر رحمت را مهمترین جلوه وحدت در کردستان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سادات صبح سه‌شنبه در مراسم هفته وحدت و جشن ولادت پیامبر گرامی اسلام در واحد خواهران دانشگاه ملی مهارت کردستان ضمن بررسی و بیان ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم (ص) افزود: پیامبر گرامی اسلام با سه انقلاب عقیدتی، آموزشی و اخلاقی جامعه عصر جاهلیت را متحول و دگرگون و بزرگترین تمدن انسانی و اسلامی را پایه گذاری کرد.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت وحدت و آثار شوم تفریق در جوامع اسلامی به گونه شناسی مفهوم وحدت پرداخت و سه نوع وحدت مطلق، مشروط و معقول را از گونه‌های وحدت برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سادات عنوان کرد: وحدت، معقول و منطقی حول محورهایی همچون؛ توحید، نبوت و معاد، قرآن کریم و عشق و ارادت به پیامبر گرامی اسلام و ذریه پاک آن حضرت و مقوله‌های همچون آرمان قدس شریف و دشمن مشترک صهیونیستی و ارباب جنایتکار آن آمریکای خبیث است.

وی افزود: مقوله وحدت استراتژی و جزو ذات انقلاب و مبانی فکری امامین انقلاب است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد: در استان کردستان شاهد جلوه‌هایی زیبا از وحدت معقول و منطقی نظیر عشق و ارادت وافر به پیامبر اکرم (ص) و عترت پاک و مطهر او، نامگذاری شهرها و روستاها با اسامی مقدس اهل‌بیت علیهم السلام، ازدواج اهل سنت و تشیع، و زندگی مسالمت آمیز و باصفای فریقین در کنار هم و موارد بیشمار دیگر می‌باشیم.

کد خبر 6591152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها