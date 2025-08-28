به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه مولود یا ربیعالاول شهر سنندج رخت سیاه از تن کنده و بار دیگر شاهد جلوهای بینظیر از ارادت و عشق مردم به پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) است.
ربیعالاول در سنندج آئینی باشکوه و سرشار از نورانیت و همراه با مراسم مولودیخوانی به مناسبت ماه پربرکت ربیعالاول، با حضور دلدادگان رسول خدا و با مدیحهسرایی گروههای مختلف، حال و هوایی معنوی به پایتخت فرهنگ و هنر کردستان میبخشد.
این محافل نورانی بار دیگر عطر محبت نبوی را در فضای شهر بپیچده و دلها را به یاد و نام آخرین فرستاده خدا جلا بخشد.
گروههای مختلف مولودیخوان با نوای گرم و دلنشین خود، مدح و ثنای پیامبر اکرم (ص) را سر دادند و شور و شعف خاصی به این مراسم بخشیدند.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سنندج نیز در مراسمی که شامگاه پنجشنبه در کردستان برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از برگزارکنندگان و شرکتکنندگان این محفل معنوی، بر اهمیت زنده نگه داشتن سنتهای اصیل دینی تأکید کردند.
حجتالاسلام فرشاد مرزبانی اذعان کرد: اتحاد و انسجام امت اسلامی در سایه آموزههای روشنگر و نام پربرکت پیامبر اکرم (ص) یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
حجتالاسلام مرزبانی تصریح کرد: در این برهه حساس، هیچ چیزی مثل یاد و نام پیامبر نمیتواند دلها را به هم نزدیکتر کند و دیوارهای تفرقه را فرو ریزد.
وی گفت: برگزاری این مراسم بار دیگر نشان داد که ارادت به پیامبر رحمت (ص) مرز نمیشناسد و مردم ایران اسلامی، به ویژه در خطه کردستان، همواره پیشگام در بزرگداشت مقام شامخ ایشان هستند.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سنندج اذعان کرد: برگزاری محافلی از این دست، نه تنها تجدید پیمانی با آرمانهای والای اسلام است، بلکه بستری برای تقویت همدلی، اخوت و وحدت میان مسلمانان به شمار میرود.
