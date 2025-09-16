  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

بیمارستان اعصاب و روان بوشهر ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی اعصاب و روان بوشهر دارای پیشرفت فیزیکی ۵۸ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌کرم اخلاقی صبح سه شنبه در بازدید نماینده دفتر مقام معظم رهبری از پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی اعصاب و روان بوشهر گفت: پروژه بیمارستان اعصاب و روان دارای ۶۴ تخت و ۶ هزار و ۴۰۰ مترمربع زیربنا در سه‌طبقه احداث و هم‌اکنون دارای پیشرفت فیزیکی ۵۸ است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: پروژه بیمارستان اعصاب و روان به‌عنوان اولویت اول دانشگاه علوم پزشکی در بین پروژه‌های عمرانی محسوب شده و امیدواریم با تأمین اعتبار هر چه زودتر شاهد راه‌اندازی و بهره‌برداری آن باشیم.

نماینده دفتر مقام معظم رهبری پس از بازدید از پروژه ابراز امیدواری کرد نسبت به تأمین اعتبار پروژه از محل سفر مقام معظم رهبری به استان اقدام شود.

همچنین اصغر ناصری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز اعلام آمادگی کرد: از محل اعتبارات استانی جهت تکمیل این پروژه اقدام کرده و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا در راستای نیل به اهداف نظام سلامت استان با دانشگاه علوم پزشکی همکاری کند.

