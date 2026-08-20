ضرورت شبکه سازی و فعال سازی ظرفیت کانون های فرهنگی و تبلیغی

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام ولایی بر حق با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای ارتقای فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی تبلیغی گفت: مجمع باید با طراحی برنامه‌های هدفمند، برگزاری دوره‌ها و اردوهای آموزشی و ایجاد ارتباط مستمر با فعالان فرهنگی، زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و تبدیل آن‌ها به یک شبکه منسجم را فراهم کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز، در جمع اعضای مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان البرز که پنجشنبه ۲۹ مرداد در ماهدشت کرج برپا شد، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این مجموعه بر ضرورت حرکت از فعالیت‌های پراکنده به سمت برنامه‌ریزی و راهبری هدفمند تأکید کرد.

وی گفت: لازم است مجمع برای ارتقای سطح فعالیت اعضا، برنامه‌های مشخصی طراحی کند و در این مسیر از برگزاری اردوها و دوره‌های آموزشی و تربیتی آغاز کند تا فعالیت‌ها از جمع‌های کوچک به گروه‌های بزرگ‌تر و در نهایت به یک شبکه و باشگاه منسجم از فعالان فرهنگی تبدیل شود.

ولایی‌برحق، ارتباط منظم و مستمر با فعالان فرهنگی را از دیگر ضرورت‌های این مسیر دانست و افزود: باید به نقطه‌ای برسیم که فعالان فرهنگی، مجموعه‌های راهبر را بپذیرند و در یک تعامل و تفاهم دوسویه، خود آنان نیز در بهبود و پیشبرد فعالیت‌های کانون‌ها نقش‌آفرین باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های مجمع اظهار کرد: این ظرفیت باید به شکل کارشناسی شناسایی و برای هر کانون متناسب با توانمندی و ظرفیت آن، نقش و کارکرد مشخصی تعریف شود تا مجموعه‌ها بتوانند توان واقعی خود را در عرصه فرهنگی و تبلیغی به نمایش بگذارند.

وی همچنین بر استمرار فعالیت‌های مجمع و انتقال تجربه میان دوره‌های مختلف تأکید کرد و گفت: اقداماتی که امروز آغاز می‌شود باید به گونه‌ای طراحی شود که در سال‌های آینده نیز قابل توسعه و پیگیری باشد و اعضای دوره‌های بعد بتوانند مسیر فعالیت‌های گذشته را ادامه دهند.

ولایی‌برحق در پایان با اعلام آمادگی سازمان تبلیغات اسلامی برای حمایت از طرح‌های مجمع گفت: بخش اصلی طراحی و اجرای برنامه باید با اتکا به ظرفیت خود اعضای مجمع انجام شود و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در کنار آنان، نقش حمایت، تسهیل‌گری و کمک به پیشبرد این طرح‌ها را بر عهده خواهد داشت.

براساس این خبر در پایان این نشست، احکام مسئولیتی اعضاء مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی استان البرز اهداء شد و از آنان به پاس یک سال تلاش در پویایی کانون های فرهنگی تبلیغی تقدیر به عمل آمد.