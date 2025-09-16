کاروان نمادین استقبال از حضرت معصومه(س) وارد حرم مطهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و هم‌زمان با سالروز ورود تاریخی کریمه اهل‌بیت (س) به شهر قم، کاروان نمادین استقبال از بانوی کرامت از میدان معصومیه حرکت خود را به سمت حرم مطهر آغاز کرد.

در این مراسم که با حضور گسترده زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (ع) همراه بود، مداحان به مدیحه سرایی پرداختند و با ذکر مناقب حضرت معصومه (س) فضای معنوی و روحانی خاصی به این آئین بخشیدند.

همچنین در طول مسیر، مردم قم با نثار گل، پرچم‌های متبرک و پخش نقل و شیرینی، شور و شعف خود را از ورود کاروان ابراز کردند.

حضور پررنگ بانوان و کودکان در این آئین، جلوه‌ای ویژه از ارادت مردم قم به کریمه اهل‌بیت (س) را به نمایش گذاشت.

این مراسم همه‌ساله به همت آستان مقدس حضرت معصومه (س) و با همکاری نهادهای فرهنگی و اجتماعی شهر قم برگزار می‌شود و یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های این ایام به شمار می‌رود.

کاروان نمادین استقبال دقایقی قبل به حرم مطهر بانوی کرامت رسید و حاضرین با تجمع در جلوی ایوان آئینه و صحن امام رضا (ع) ارادت خود را به اخت الرضا (ع) نشان دادند.

مداحی سید رضا تحویلدار و حسن اسداللهی از دیگر برنامه‌های تجمع قمی‌ها در جوار مضجع کریمه اهل بیت (ع) بود.

شماری از زائران و مجاوران با گل‌هایی که در طول مسیر در دست داشتند ضریح مطهر بانوی کرامت را گلباران کردند.

خادمان و مسئولان حرم خواهر خورشید نیز با استقرار در ایوان آئینه از زائران حضرت معصومه (س) استقبال کرده و به آنان خوش آمد گفتند.

کاروان استقبال از حضرت معصومه (س) نمادی از تجدید بیعت مردم قم با بانوی کرامت و فرصتی برای بازخوانی تاریخچه حضور ایشان در این شهر است، رخدادی که قم را به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های علمی و مذهبی جهان اسلام تبدیل کرد.