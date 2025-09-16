بازدید از موزه فاطمی در سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا احمدی قره‌زاغ، رئیس موزه حرم مطهر، با اشاره به بازگشایی این مرکز فرهنگی همزمان با سالروز ورود کریمه اهل‌بیت (س) به قم اظهار داشت: پس از چیدمان جدید، آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف تاریخ اسلام تا عصر قاجار در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی با معرفی برجسته‌ترین آثار گفت: تابلوی نگارگری معراج پیامبر اکرم (ص) با قاب زرین و تذهیب برجسته، ۲۲ تابلو قرآنی با خطوط کوفی، نسخ و ریحان، شش جلد قرآن کامل از دوره‌های مختلف شامل نسخه‌هایی منسوب به ارغون‌شاه و علامه مجلسی (ره) و همچنین قرآن نفیس صفوی با جلد معرق از جمله آثار شاخص این دوره از نمایشگاه هستند.

مسئول موزه حرم مطهر افزود: قرآن ثبت ملی‌شده به خط محقق در دوره سلجوقی (کد ۱۲۲۷)، زیارت‌نامه زرین قاجاری، ۱۶ سکه تاریخی شامل سکه ضرب قم در سال ۷۷۰ ق و سکه مأمون عباسی با ذکر لفظ “امام”، مجموعه‌ای از سنگ‌های قیمتی مزین به اسماً متبرک و نیز گردنبندها، قندیل‌ها، کمربندهای مرصع و انگشترهای تاریخی از دیگر گنجینه‌های به نمایش درآمده است.

وی درباره زمان بازدید تصریح کرد: موزه به مناسبت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۶ به‌طور رایگان میزبان زائران خواهد بود و در سایر ایام نیز همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵:۳۰ پذیرای علاقه‌مندان است.

حجت‌الاسلام احمدی قره‌زاغ در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این نمایشگاه، معرفی بخشی از میراث ارزشمند اسلامی و آشنایی نسل جوان با جایگاه تاریخی و فرهنگی حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) است.