آغاز مراسم استقبال از کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) به قم

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بیستوسوم ربیعالاول، سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر قم، آئین استقبال از کاروان نمادین این رخداد تاریخی و معنوی دقایقی قبل آغاز شد.
حرکت کاروان از چهارراه معصومیه آغاز شده و در ادامه مسیر میدان شهید سعیدی، سهراه خورشید، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار و میدان آستانه دنبال میشود تا در نهایت این کاروان نمادین به صحن امام رضا (ع) حرم مطهر بانوی کرامت برسد.
این آئین، بازآفرینی لحظهای است که بیش از ۱۲ قرن پیش رقم خورد، روزی که خاندان اشعری و مردم قم با شور و شوق وصفناپذیر از بانوی کرامت استقبال کردند و با این میزبانی، قم را برای همیشه به مأمن اهلبیت (ع) و پایگاه بزرگ تشیع بدل ساختند.
امروز نیز مردم قم همان شور و عشق را بازآفرینی کردند و زنانی که کودکانشان را در آغوش گرفته بودند و مردانی که پرچمهای یا فاطمه معصومه (س) در دست داشتند، نشان از عمق دلدادگی به این بانوی بزرگوار داشت.
در طول مسیر، گروههای مختلف مردمی با نوحهخوانی و مدیحهسرایی به استقبال کاروان رفتند و کودکان با لباسهای سفید و سبز در کنار والدینشان حضور داشتند و نوجوانان پرچم بهدست شعار «یا کریمه اهلبیت» سر میدادند.
زائرانی نیز از استانهای مختلف کشور و حتی خارج از مرزها خود را به قم رساندند تا در این آئین حضور یابند.
در دست زائران حاضر در این کاروان نمادین شاخههای گل به چشم میخورد و قمیها بار دیگر مسیر تاریخی ورود بانوی کرامت به شهرشان را گلباران کردند.
خادمان حرم مطهر اخت الرضا (ع) نیز در پیشاپیش این کاروان حضور دارند و در جای جای مسیر بوی اسپند و گل و گلاب به مشام میرسد.
امسال حالوهوای مراسم رنگی تازه داشت، چراکه برای نخستینبار، سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم در تقویم رسمی کشور به نام «روز قم» ثبت شده است.
این نامگذاری نهتنها بر اهمیت این واقعه تاریخی تأکید دارد بلکه بار دیگر یادآور جایگاهی است که حضور کریمه اهلبیت (س) به قم بخشیده است، جایگاهی که آن را به پایتخت علمی و مذهبی جهان تشیع تبدیل کرده است.
در پایان این مراسم، کاروان نمادین با استقبال پرشور مردم وارد صحن امام رضا (ع) حرم مظهر بانوی کرامت خواهد شد.
