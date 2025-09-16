به گزارش خبرگزاری مهر، آئین جشن امضای کتاب «نیست» اثر فاضل نظری، چهارشنبه ۲۶ شهریورماه، در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

کتاب «نیست»، جدیدترین مجموعه‌شعر فاضل نظری، شاعر نام‌آشنای کشور است که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این کتاب که هشتمین مجموعه‌شعر این شاعر است، با استقبال مخاطبان و علاقه‌مندان به شعر روبه‌رو شده و در مدت ۶ ماه پس از انتشار، به شمارگان ۳۰ هزار نسخه رسیده است.

این مجموعه‌شعر، شامل ۴۱ غزل با مضامین عاشقانه و اجتماعی است که در ۸۸ صفحه و بهای ۱۷۵ هزار تومان منتشر است.

پس از تهران، شیراز و نمایشگاه بین‌المللی کتاب، اکنون نوبت به مشهد مقدس رسیده است تا با حضور علاقه‌مندان به شعر و شاعری، رویداد پرشور دیگری در حوزه کتاب کشور برگزار شود.

جشن امضای کتاب «نیست»، چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در فروشگاه کتاب سوره مهر کوهسنگی واقع در پردیس سینمایی مهر کوهسنگی، برگزار می‌شود.