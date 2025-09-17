امضای «نیست» در مشهد؛ فاضل نظری با مخاطبان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه با حضور پرشور اهالی شهر و ادب فارسی مراسم جشن امضای کتاب «نیست»، هشتمین مجموعه‌شعر فاضل نظری در فروشگاه کتاب سوره مهر کوهسنگی مشهد برگزار شد. این کتاب شامل ۴۱ غزل با مضامین عاشقانه و اجتماعی است که در ۸۸ صفحه و به بهای ۱۷۵ هزار تومان منتشر شده است.

«نیست» که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده، در مدت شش ماه از انتشار با استقبال گسترده علاقه‌مندان روبه‌رو و به شمارگان ۳۰ هزار نسخه رسیده است؛ آماری که جایگاه آن را در بازار کتاب شعر معاصر تثبیت می‌کند.

در این آئین، فاضل نظری ضمن امضای اثر خود، با مخاطبان، علاقه‌مندان و شاعران جوان مشهدی گفت‌وگو و از نگاه‌ها و نقدهای آنان استقبال کرد. فضای صمیمی و شاعرانه مراسم، این دیدار را به فرصتی برای هم‌نشینی ادبی و تداوم ارتباط میان شاعر و خوانندگان آثارش بدل ساخت.