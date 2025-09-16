دستگیری سارقان اماکن خصوصی و معابر در پارس آباد

سرهنگ فیروز محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و معابر در شهرستان پارس آباد بررسی موضوع با هدف کشف سرقتها و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با انجام بررسیهای تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای ۲ سارق سابقه دار در رابطه با این سرقتها شناسایی که پس از هماهنگی قضائی سارقان در عملیات پلیسی در خیابان شهید بهشتی توسط مأموران پلیس آگاهی دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد با اشاره به اعتراف سارقان به ارتکاب ۶ فقره سرقت تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارقان ۶۵۰ میلیون ریال است.
محمودی خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه در هر ساعت از شبانه روز موضوع را سریعاً و بدون فوت وقت از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدام جدی معمول شود.
نظر شما