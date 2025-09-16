به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: پیرو تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ و شکایت از فردی که اقدام به قدرت نمایی با سلاح سرد، تخریب خودروهای عبوری و تهدید شهروندان کرده بود، تیمی از مأموران کلانتری ۱۳۶ فرجام به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران، متهم را مشاهده کردند که همچنان در محل حضور داشته و در حال ایجاد مزاحمت برای شهروندان بود که سریعاً وارد عمل شدند و متهم را که سعی داشت با ایجاد درگیری از محل فرار کند را خلع سلاح و زمین گیر کردند.

سرهنگ ضرونی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری در تحقیقات اولیه به جرم خود مبنی بر اخلال در نظم و امنیت، ایجاد رعب و وحشت و تخریب خودرو شهروندان اعتراف کرد و تا کنون ۵ نفر از شکات شناسایی و تلاش برای شناسایی شکات دیگر ادامه دارد.

سرهنگ ضرونی با اشاره به اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت به جد برخورد می‌شود، خاطر نشان کرد: متهم جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شد.