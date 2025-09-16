افراد دغدغه مند در حوزه حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد

احد بیوته در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت حفاظت از محیط زیست استان اظهار کرد: برای جلب همراهی مردم در برنامههای مختلف حفاظتی، باید برای گسترش طرحهای حفاظت مشارکتی تلاش کرد.
وی استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر فرصتهای سرمایه گذاری به درستی تبیین شود، بسیاری از افرادی که دغدغههای محیط زیستی دارند میتوانند در امر حفاظت از محیط زیست نقش آفرین باشند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: محیط زیست نباید بازدارنده باشد بلکه باید هدایت کنندهی امور به سمت توسعه پایدار باشد و از طریق ایجاد ارتباطات سازنده، سایر نهادهای ذیربط را نیز پای کار بیاورد.
