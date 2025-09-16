  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

افراد دغدغه مند در حوزه حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد

افراد دغدغه مند در حوزه حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد

اردبیل- نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت:نقش آفرینی افراد دغدغه‌مند در حوزه محیط زیست می‌تواند مسیر حفاظت از محیط زیست را تسهیل کند.

احد بیوته در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت حفاظت از محیط زیست استان اظهار کرد: برای جلب همراهی مردم در برنامه‌های مختلف حفاظتی، باید برای گسترش طرح‌های حفاظت مشارکتی تلاش کرد.

وی استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر فرصت‌های سرمایه گذاری به درستی تبیین شود، بسیاری از افرادی که دغدغه‌های محیط زیستی دارند می‌توانند در امر حفاظت از محیط زیست نقش آفرین باشند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: محیط زیست نباید بازدارنده باشد بلکه باید هدایت کننده‌ی امور به سمت توسعه پایدار باشد و از طریق ایجاد ارتباطات سازنده، سایر نهادهای ذیربط را نیز پای کار بیاورد.

کد خبر 6591285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها