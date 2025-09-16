به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گودرزی، مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از ثبت شکایت رسمی این باشگاه علیه محسن فروزان در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال خبر داد.

وی اعلام کرد: فروزان پیش‌تر با صنعت‌نفت قرارداد داخلی امضا کرده و حدود ۲۰ روز در اردوی تیم در تهران حضور داشته است.

گودرزی با تأکید بر اینکه حضور این بازیکن در تمرینات بدون قرارداد ممکن نبود، افزود: بر خلاف اظهارات سرمربی تیم مس رفسنجان، ما مسیر قانونی را برای پیگیری شکایت طی کرده‌ایم و منتظر اعلام رأی کمیته تعیین وضعیت هستیم.

طبق بیانیه‌های منتشرشده از سوی باشگاه صنعت‌نفت، به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات ناشی از بدهی‌های انباشته، قرارداد رسمی با بازیکنان جدید امکان‌پذیر نبوده و قرارداد داخلی با آنان منعقد شده است. با این حال، فروزان پس از حضور در اردوی تیم، به‌صورت ناگهانی از جمع طلایی‌پوشان جدا شد و به باشگاه مس رفسنجان پیوست؛ اقدامی که باشگاه آبادانی آن را «نقض اخلاق ورزشی» دانسته و حق شکایت از بازیکن و باشگاه مقصد را برای خود محفوظ می‌داند. کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال به‌زودی این پرونده را بررسی و رأی نهایی را صادر خواهد کرد.