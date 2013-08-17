غلامحسین ناصر گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای این منظور پیشتر با نایبی از گهر دورود صحبت کردیم و کار تمام شده بود اما وی موفق به دریافت رضایت نامه از باشگاه گهر نشد.

وی اظهار کرد: با بررسی‌هایی که توسط کادر فنی انجام می‌شود احتمالا یک مهاجم دیگری به مجموعه اضافه می‌شود، هنوز فردی مشخص نشده اما در موعد نقل و انتقالات حتما یک مهاجم را اضافه می‌کنیم.

گودرزی تصریح کرد: تاکنون 29 بازیکن را جذب کرده ایم، یک بازیکن‌مان به نام امید نیک نفس در رده امید است به غیر از آن 28 بازیکن را جذب کرده ایم، دو بازیکن دیگر یکی در رده بزرگسالا و یکی هم در رده زیر 23 سال جای خالی داریم.

وی با اشاره به اینکه 28 بازیکن قراردادهایشان ثبت شده است، یادآور شد: در زمان حاضر تیم بزرگسالان صنعت نفت آبادان اردوی بروجرد خود را به پایان رسانده و اکنون در آبادان تمرینات را دنبال می‌کند از 28 مرداد ماه جاری تیم برای برپایی یک اردوی 12 روزه به تهران می‌رود.

مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان ادامه داد: در آنجا تیم سه یا چهار بازی تدارکاتی با تیم‌هایی همچون راه آهن، نفت تهران و چند تیم دسته اولی برگزار می‌کند و پس از آن نیز از دهم یا یازدهم شهریورماه برای انجام تمرینات و شروع مسابقات به آبادان باز می‌گردند.

گودرزی گفت: طبق آخرین اعلام فدراسیون فوتبال مسابقات لیگ دسته یک کشور از سی و یکم شهریور ماه آغاز خواهد شد، اما قرعه کشی لیگ دسته یک 30 مردادماه جاری در تهران انجام می‌شود.

وی افزود: مسابقات جام حذفی‌مان احتمالا 22 یا 23 شهریور ماه انجام خواهد شد بنابراین کادرفنی تیم باید شرایط را به نحوی فراهم کنند تا تیم برای زمان یاد شده آمادگی داشته باشد و با قدرت در این مسابقات شرکت کند.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تیم نفت نوین آبادان اظهار کرد: در زمان حاضر حدود 90 درصد از تیم نفت نوین آبادان مشخص شده است و اکنون تیم در اردوی بروجرد به سر می‌برد، تمام شرایط را فراهم کرده‌ایم تا تیم در لیگ دسته دوم حاضر شود.

وی تصریح کرد: مسابقات لیگ دسته دوم کشور طبق اعلام فدراسیون فوتبال از سوم مهرماه امسال آغاز می‌شود و قرعه کشی این مسابقات در 29 مردادماه جاری انجام می‌شود، جام حذفی هم از 22 یا 23 شهریور ماه شروع می‌شود.

گودرزی یادآور شد: زمانی که تیم بزرگسالان صنعت نفت از اردوی تهران برگردد تیم نوین برای یک اردوی تدارکاتی و آمادگی به تهران می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد: تا دو تیم با شرایطی که امسال برایشان به وجود آمده در سال آینده نتایج خوبی را کسب کنند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان در ادامه در خصوص تیمهای غیرفوتبالی صنعت نفت آبادان گفت: حدود سه هفته پیش مصوبه ای از سوی شرکت ملی پالایش و پخش شکل گرفت که بر اساس آن تمامی تیمهای غیر فوتبالی از باشگاه صنعت نفت آبادان گرفته شد و به امور ورزش شرکت پالایش و پخش واگذار شد.

گودرزی افزود: تیم‌هایی همچون والیبال نشسته، بسکتبال، تنیس روی میز، واترپلو از مدیریت باشگاه خارج شده‌اند و این تیمها مسابقات و تمرینات خود را زیر نظر اداره امور ورزش شرکت پالایش نفت آبادان به انجام می‌رسانند.

وی در خصوص تیم فوتسال بانوان اظهار کرد: چنانچه فوتسال بانوان جزء الزامات AFC باشد طبق مصوبه وزارتخانه در باشگاه صنعت نفت می ماند اما در غیر این صورت فعالیت فوتسال بانوان نیز به امور ورزش شرکت پالایش نفت آبادان واگذار می شود.

گودرزی تصریح کرد: اخیرا نامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال به باشگاه ابلاغ شد که در این نامه آمده است که در آینده فوتسال جزء الزامات خواهد شد و توصیه کردند تا فوتسال بانوان در باشگاه صنعت نفت باقی بماند.

وی یادآور شد: در زمان حاضر این نامه را به وزارت نفت ارسال کرده‌ایم و تصمیم‌گیری با آنان خواهد بود اما تا اعلام نظر وزارتخانه فوتسال بانوان نیز طبق مصوبه یاد شده به امور ورزش شرکت پالایش نفت آبادان واگذار شد.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان ادامه داد: سیاست وزارت نفت آن بود که باشگاه صنعت نفت به نوعی تمرکز خود را بر روی فوتبال بگذارد تا بتواند فوتبال را به یک سرانجام خوبی که خواست مردم هم هست برساند.

به گفته گودرزی، به طور قطع شرکت پالایش نفت آبادان با امکاناتی که در اختیار دارد و با هدایت خوب تیمها، انتخاب کادر فنی، گرفتن بازیکن مورد نیاز و شروع به موقع اردوها به دغدغه های موجود پایان خواهد داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش ارزشمند رسانه‌ها در دستیابی به اهداف مشخص شده باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: رسانه‌ها یار دوازدهم ورزش هستند، رسانه‌ها با انتقادات سازنده‌ای که دارند به طور قطع باعث پیشرفت و شکوفایی فوتبال منطقه از جمله صنعت نفت خواهند شد.