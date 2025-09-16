کمبود نیروی انسانی در فرمانداری میاندورود چالش است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی پیش از ظهر سه‌شنبه در در نشست با سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران به کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های اداری شهرستان اشاره کرد و این موضوع را یکی از موانع اصلی پیشرفت پروژه‌های مهم دانست.

بابایی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری چارت سازمانی فرمانداری، خواستار افزایش نیرو و استقرار ادارات مختلف در این منطقه شد.

فرماندار میاندورود گزارشی از روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان ارائه داد و با اشاره به نهضت آسفالت در ۲۵ روستای شهرستان گفت: عملیات اجرایی در این پروژه به خوبی پیش می‌رود و تلاش می‌شود باقی روستاها نیز هرچه سریع‌تر زیرپوشش آسفالت قرار گیرند.

بابایی همچنین به توسعه پایش تصویری در شهرستان تاکید و اعلام کرد: بخش گهرباران به زودی به پوشش ۱۰۰ درصدی پایش تصویری خواهد رسید.

وی کمبود بودجه برای تجهیز و راه‌اندازی اتاق مانیتورینگ در بخشداری را از دیگر دغدغه‌های موجود عنوان کرد.